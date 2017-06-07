|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Еще 7 многодетных семей Пензенского района получили земельные участки
Сегодня в Пензе
|
Глава администрации Пензенского района Сергей Козин провел еженедельное рабочее совещание с начальниками отделов администрации и главами сельских поселений. Началась планерка с торжественного вручения постановлений о предоставлении в собственность земельных участков многодетным семьям. Семь семей из Кондоля и Старой Каменки получили заветный документ из рук главы администрации. Эти участки, которые равны 10 соткам, многодетные семьи получили в рамках реализации закона Пензенской области «О регулировании земельных отношений на территории Пензенской области». Этот закон действует с 2011 года. За это время в Пензенском районе выдано 184 участка. С начала этого года выдано 13 участков и еще 58 многодетных семей стоят на очереди. Так же на рабочем совещании большое внимание было уделено сфере ЖКХ. Докладывал замглавы Михаил Поверенов. Он рассказал, что ликвидированы еще несколько свалок в Богословке, Краснополье и Кондоле. В Большой Елани по-прежнему остаются мусорные завалы. Глава администрации Большееланского сельсовета заверил, что работа по ликвидации свалки ведется. Кроме этого Михаил Поверенов довел до глав сельсоветов, что начинается подготовка к отопительному сезону. Необходимо подготовить документы и провести проверку теплотрасс. До 1 сентября все гидравлические испытания должны быть завершены.
Глава администрации Пензенского района Сергей Козин провел еженедельное рабочее совещание с начальниками отделов администрации и главами сельских поселений.
Началась планерка с торжественного вручения постановлений о предоставлении в собственность земельных участков многодетным семьям. Семь семей из Кондоля и Старой Каменки получили заветный документ из рук главы администрации. Эти участки, которые равны 10 соткам, многодетные семьи получили в рамках реализации закона Пензенской области «О регулировании земельных отношений на территории Пензенской области». Этот закон действует с 2011 года. За это время в Пензенском районе выдано 184 участка. С начала этого года выдано 13 участков и еще 58 многодетных семей стоят на очереди.
Так же на рабочем совещании большое внимание было уделено сфере ЖКХ. Докладывал замглавы Михаил Поверенов. Он рассказал, что ликвидированы еще несколько свалок в Богословке, Краснополье и Кондоле. В Большой Елани по-прежнему остаются мусорные завалы. Глава администрации Большееланского сельсовета заверил, что работа по ликвидации свалки ведется.
Кроме этого Михаил Поверенов довел до глав сельсоветов, что начинается подготовка к отопительному сезону. Необходимо подготовить документы и провести проверку теплотрасс. До 1 сентября все гидравлические испытания должны быть завершены.
Новость: Администрация Пензенского района 07 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru