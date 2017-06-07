Еще 7 многодетных семей Пензенского района получили земельные участки

Глава администрации Пензенского района Сергей Козин провел еженедельное рабочее совещание с начальниками отделов администрации и главами сельских поселений.

Началась планерка с торжественного вручения постановлений о предоставлении в собственность земельных участков многодетным семьям. Семь семей из Кондоля и Старой Каменки получили заветный документ из рук главы администрации. Эти участки, которые равны 10 соткам, многодетные семьи получили в рамках реализации закона Пензенской области «О регулировании земельных отношений на территории Пензенской области». Этот закон действует с 2011 года. За это время в Пензенском районе выдано 184 участка. С начала этого года выдано 13 участков и еще 58 многодетных семей стоят на очереди.

Так же на рабочем совещании большое внимание было уделено сфере ЖКХ. Докладывал замглавы Михаил Поверенов. Он рассказал, что ликвидированы еще несколько свалок в Богословке, Краснополье и Кондоле. В Большой Елани по-прежнему остаются мусорные завалы. Глава администрации Большееланского сельсовета заверил, что работа по ликвидации свалки ведется.

Кроме этого Михаил Поверенов довел до глав сельсоветов, что начинается подготовка к отопительному сезону. Необходимо подготовить документы и провести проверку теплотрасс. До 1 сентября все гидравлические испытания должны быть завершены.