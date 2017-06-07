Лето! Каникулы! Отдых!

Ежегодно по линии Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области выделяются бесплатные путевки в загородные оздоровительные лагеря Пензенской области для детей находящихся в трудной жизненной ситуации. 10 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации оправились 6 июня 2017 года в Детский оздоровительный лагерь «Заря». Место отдыха находится в 30км. от города Пензы, в живописном сосновом бору, на берегу Светлополянского озера в экологически чистой зоне отдыха.

Новость: Администрация Шемышейского района 07 июня 2017