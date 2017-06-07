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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Среда, 07 июня 2017
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Лето! Каникулы! Отдых!
Сегодня в Пензе
 

Ежегодно по линии Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области выделяются бесплатные путевки в загородные оздоровительные лагеря Пензенской области для детей находящихся в трудной жизненной ситуации.

10 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации оправились 6 июня 2017 года в Детский оздоровительный лагерь «Заря». 

Место отдыха находится в 30км. от города Пензы, в живописном сосновом бору, на берегу Светлополянского озера в экологически чистой зоне отдыха.

Новость: Администрация Шемышейского района 07 июня 2017
2017-06-07
В Пензе заменят светофоры на 56 улицах
В рамках программы «Безопасные и качественные дороги»
 
2017-06-07
Женщина заблудилась в лесу, собирая ландыши
 Спасатели ГУ ППСЦ помогли выйти из леса заблудившейся женщине
 
2017-06-07
Губернатор Пензенской области посетил белорусское предприятие АО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» в рамках делового визита в Республику
 В настоящее время компания является ведущим производителем общественного электротранспорта
 
2017-06-07
Подари улыбку миру!
Журнал «Телесемь» наградил победителей фотоконкурса ко Дню защиты детей
 
2017-06-07
В рамках акции «Безопасное лето» прошли учебные занятия с детьми
 На занятиях школьникам были показаны способы спасения на воде и правила оказания первой помощи пострадавшим
 
2017-06-07
Будет интересно и познавательно!
12 июня в Пензе пройдет монастырская ярмарка
 
2017-06-07
Из прошлого на высокой скорости
В Пензе прошла выставка раритетных автомобилей
 
2017-06-07
«Czech Republic Business Expo 2017»
 Приглашаем к участию в Международной многоотраслевой ярмарке в Чехии
 
2017-06-07
В ходе объезда по городу глава администрации Виктор Кувайцев проконтролировал ход ремонта проезжей части на улице Тепличной
 Виктор Кувайцев оценил ход ремонта проезжей части
 
2017-06-07
На территории Пачелмского района выявлен нарушитель, совершивший незаконную рубку деревьев
 Рубка выявлена на территории Пачелмско-Черкасского участкового лесничества в квартале 116
 
2017-06-07
Состоялся заезд детей в первую лагерную смен в ДОЛ «Строитель»
 В детских оздоровительных лагерях сейчас отдыхают 2480 детей
 
2017-06-07
Литературное путешествие в страну Пушкиниану
 Мы отмечаем 218 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина
 
2017-06-07
«Хочешь жить - бросай курить!»
 Библиотекари района организовали антитабачную акцию
 
2017-06-07
В Башмаковском района продолжаются рейды медико-социальных групп
 По вопросу осмотра населения, в том числе лиц, состоящие под наблюдением у врача-нарколога
 
2017-06-07
В Вадинском районе начата подготовка к новому отопительному сезону
 В рамках подготовки к новому отопительному сезону аттестация операторов газовых котельных
 

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