Мастер - класс «Вторая жизнь ненужных вещей» был проведен в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Солнышко» МОУ НОШ п. Пролетарский 6 июня 2017 года.

Вначале мастер–класса детям было рассказано о необходимости соблюдения чистоты в окружающей природе и о том как можно некоторым вещам дать вторую жизнь, используя их в интерьере дома.

Дети принесли из дома много ненужных вещей, таких как бутылочки из под лимонада, молока, газеты и многое другое. В результате получились подарочные вазы под цветы.