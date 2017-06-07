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«Вторая жизнь ненужных вещей»
Сегодня в Пензе
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Мастер - класс «Вторая жизнь ненужных вещей» был проведен в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Солнышко» МОУ НОШ п. Пролетарский 6 июня 2017 года. Вначале мастер–класса детям было рассказано о необходимости соблюдения чистоты в окружающей природе и о том как можно некоторым вещам дать вторую жизнь, используя их в интерьере дома. Дети принесли из дома много ненужных вещей, таких как бутылочки из под лимонада, молока, газеты и многое другое. В результате получились подарочные вазы под цветы.
Мастер - класс «Вторая жизнь ненужных вещей» был проведен в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Солнышко» МОУ НОШ п. Пролетарский 6 июня 2017 года.
Вначале мастер–класса детям было рассказано о необходимости соблюдения чистоты в окружающей природе и о том как можно некоторым вещам дать вторую жизнь, используя их в интерьере дома.
Дети принесли из дома много ненужных вещей, таких как бутылочки из под лимонада, молока, газеты и многое другое. В результате получились подарочные вазы под цветы.
Новость: Администрация Земетченского района 07 июня 2017
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