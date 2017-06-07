В концертном зале Муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечно – культурный центр Спасского района Пензенской области» прошёл тематический час «Он наш поэт, он наша слава», посвященный Пушкинскому дню в России.

Гостями данного мероприятия стали воспитанники пришкольного оздоровительного лагеря основной общеобразовательной школы г. Спасска.

Библиотекарь рассказала ребятам биографию великого поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. Далее подробно изучили фотографии всех его близких родственников, его имений в Болдино и в селе Михайловское, а также много внимания уделили его творчеству.

Александр Сергеевич до сих пор жив в сердцах его потомков и почитателей его таланта.

Близость темы породила у детей большое количество вопросов, на которые библиотекарь дала исчерпывающие ответы.