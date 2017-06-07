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«Он наш поэт, он наша слава»
Сегодня в Пензе
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В концертном зале Муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечно – культурный центр Спасского района Пензенской области» прошёл тематический час «Он наш поэт, он наша слава», посвященный Пушкинскому дню в России. Гостями данного мероприятия стали воспитанники пришкольного оздоровительного лагеря основной общеобразовательной школы г. Спасска. Близость темы породила у детей большое количество вопросов, на которые библиотекарь дала исчерпывающие ответы.
В концертном зале Муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечно – культурный центр Спасского района Пензенской области» прошёл тематический час «Он наш поэт, он наша слава», посвященный Пушкинскому дню в России.
Гостями данного мероприятия стали воспитанники пришкольного оздоровительного лагеря основной общеобразовательной школы г. Спасска.
Близость темы породила у детей большое количество вопросов, на которые библиотекарь дала исчерпывающие ответы.
Новость: Администрация Спасского района 07 июня 2017
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