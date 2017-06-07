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В Вадинском районе начата подготовка к новому отопительному сезону
Сегодня в Пензе
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В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Вадинском районе прошла аттестация операторов газовых котельных. В аттестации приняли участие операторы газовых котельных, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, предприятий Вадинского района и индивидуальных предпринимателей. Аттестации предшествовали обучение, которое провели специалисты ЧОУ ДПО УЦ «Промэнергобезопасность», и самостоятельная подготовка специалистов. Все участники успешно выдержали экзамен.
В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Вадинском районе прошла аттестация операторов газовых котельных.
В аттестации приняли участие операторы газовых котельных, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, предприятий Вадинского района и индивидуальных предпринимателей.
Аттестации предшествовали обучение, которое провели специалисты ЧОУ ДПО УЦ «Промэнергобезопасность», и самостоятельная подготовка специалистов.
Все участники успешно выдержали экзамен.
Новость: Администрация Вадинского района 07 июня 2017
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