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В Башмаковском района продолжаются рейды медико-социальных групп
Сегодня в Пензе
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В Башмаковском района продолжаются рейды медико-социальных групп по сельским администрациям района (п. Новокуземкинский, с. Шереметьево, р.п.Башмаково) по вопросу осмотра населения, в том числе лиц, состоящие под наблюдением у врача-нарколога.
В Башмаковском района продолжаются рейды медико-социальных групп по сельским администрациям района (п. Новокуземкинский, с. Шереметьево, р.п.Башмаково) по вопросу осмотра населения, в том числе лиц, состоящие под наблюдением у врача-нарколога.
Новость: Администрация Башмаковского района 07 июня 2017
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