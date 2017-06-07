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«Хочешь жить - бросай курить!»
Сегодня в Пензе
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Библиотекарь Пушанинской библиотеки Оксана Якушева организовала очень актуальную для наших дней акцию «Меняем сигареты на конфеты». Акция проходила весело и оживлённо под девизом «Хочешь жить - бросай курить!». В акции приняли участие более 20 человек. Всего было собранно около 50 сигарет, а один смелый участник акции с легкостью отказался от целой пачки. Участники акции все обмененные сигареты безжалостно сломали со словами «Прощайте, вредные привычки, здравствуй, здоровый образ жизни!». В Кутеевской библиотеке прошла беседа «Спасибо - не курю» для подростков. На мероприятии рассматривались причины и последствия раннего курения подростков, обсуждалось, как предотвратить и победить уже возникшую пагубную привычку, как можно противостоять курению. Библиотекарь Ильмира Узбекова подготовила и раздала буклеты «Не прокури свое здоровье». В Камынинской библиотеке состоялась акция «Откажись от сигареты». Библиотекарь Ольга Соловьева провела обзор литературы у книжной выставки «Здоровье – наше богатство», подготовила для ребят викторину «Тот, кто курит табак - сам себе враг». Вместе с библиотекарем юные читатели раздавали жителям села информационные буклеты, закладки, памятки о вреде табакокурения и призывали односельчан вести здоровый образ жизни.
Библиотекарь Пушанинской библиотеки Оксана Якушева организовала очень актуальную для наших дней акцию «Меняем сигареты на конфеты». Акция проходила весело и оживлённо под девизом «Хочешь жить - бросай курить!». В акции приняли участие более 20 человек. Всего было собранно около 50 сигарет, а один смелый участник акции с легкостью отказался от целой пачки. Участники акции все обмененные сигареты безжалостно сломали со словами «Прощайте, вредные привычки, здравствуй, здоровый образ жизни!».
В Кутеевской библиотеке прошла беседа «Спасибо - не курю» для подростков. На мероприятии рассматривались причины и последствия раннего курения подростков, обсуждалось, как предотвратить и победить уже возникшую пагубную привычку, как можно противостоять курению. Библиотекарь Ильмира Узбекова подготовила и раздала буклеты «Не прокури свое здоровье».
В Камынинской библиотеке состоялась акция «Откажись от сигареты». Библиотекарь Ольга Соловьева провела обзор литературы у книжной выставки «Здоровье – наше богатство», подготовила для ребят викторину «Тот, кто курит табак - сам себе враг». Вместе с библиотекарем юные читатели раздавали жителям села информационные буклеты, закладки, памятки о вреде табакокурения и призывали односельчан вести здоровый образ жизни.
Новость: Администрация Белинского района 07 июня 2017
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