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Литературное путешествие в страну Пушкиниану
Сегодня в Пензе
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Мы отмечаем 218 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В этот день в рамках декады «Русский язык – это прежде всего Пушкин» ребята пришкольного лагеря «Атлант» приняли участие «В литературном путешествии в страну Пушкиниану», подготовленном сотрудниками структурного подразделения МУК «ЦМБ» села Верхний Ломов. Вступительная беседа, которая сопровождалась электронной презентацией «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять», напомнила юным читателям о жизненном и творческом пути поэта. Затем Ребята приняли активное участие в разнообразных турах викторины, которая включала в себя 6 этапов. I этап «Вопросы и Ответы» помог ребятам вспомнить интересные моменты из жизни поэта. Следующим заданием было угадать название сказки по отрывку и продолжить его. Все прекрасно справились с этим заданием и перешли к следующему не менее увлекательному конкурсу «Ассоциации». На этапе «Пантомима» ребята с удовольствием показывали и отгадывали героев из любимых сказок. Также ребята участвовали в конкурсах «Изобрази сказочного героя», «Собери картинку», «Подбери рифму к словам», «Сказочные объявления». За активное участие в сказочном путешествии дети получили сладкие призы, все были довольны. Так прошёл день сказок великого русского поэта А.С. Пушкина.
Мы отмечаем 218 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В этот день в рамках декады «Русский язык – это прежде всего Пушкин» ребята пришкольного лагеря «Атлант» приняли участие «В литературном путешествии в страну Пушкиниану», подготовленном сотрудниками структурного подразделения МУК «ЦМБ» села Верхний Ломов.
Вступительная беседа, которая сопровождалась электронной презентацией «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять», напомнила юным читателям о жизненном и творческом пути поэта. Затем Ребята приняли активное участие в разнообразных турах викторины, которая включала в себя 6 этапов. I этап «Вопросы и Ответы» помог ребятам вспомнить интересные моменты из жизни поэта. Следующим заданием было угадать название сказки по отрывку и продолжить его. Все прекрасно справились с этим заданием и перешли к следующему не менее увлекательному конкурсу «Ассоциации». На этапе «Пантомима» ребята с удовольствием показывали и отгадывали героев из любимых сказок. Также ребята участвовали в конкурсах «Изобрази сказочного героя», «Собери картинку», «Подбери рифму к словам», «Сказочные объявления». За активное участие в сказочном путешествии дети получили сладкие призы, все были довольны. Так прошёл день сказок великого русского поэта А.С. Пушкина.
Новость: Администрация Нижнеломовского района 07 июня 2017
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