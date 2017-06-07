Литературное путешествие в страну Пушкиниану

Мы отмечаем 218 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В этот день в рамках декады «Русский язык – это прежде всего Пушкин» ребята пришкольного лагеря «Атлант» приняли участие «В литературном путешествии в страну Пушкиниану», подготовленном сотрудниками структурного подразделения МУК «ЦМБ» села Верхний Ломов.

Вступительная беседа, которая сопровождалась электронной презентацией «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять», напомнила юным читателям о жизненном и творческом пути поэта. Затем Ребята приняли активное участие в разнообразных турах викторины, которая включала в себя 6 этапов. I этап «Вопросы и Ответы» помог ребятам вспомнить интересные моменты из жизни поэта. Следующим заданием было угадать название сказки по отрывку и продолжить его. Все прекрасно справились с этим заданием и перешли к следующему не менее увлекательному конкурсу «Ассоциации». На этапе «Пантомима» ребята с удовольствием показывали и отгадывали героев из любимых сказок. Также ребята участвовали в конкурсах «Изобрази сказочного героя», «Собери картинку», «Подбери рифму к словам», «Сказочные объявления». За активное участие в сказочном путешествии дети получили сладкие призы, все были довольны. Так прошёл день сказок великого русского поэта А.С. Пушкина.