Состоялся заезд детей в первую лагерную смен в ДОЛ «Строитель»

В этот раз 500 ребят отдохнут и проведут насыщенную смену под руководством вожатых педагогического отряда Пензенского государственного технологического университета, прошедших курс подготовки на базе Дома детского творчества №1 города Пензы.

Всего за счет бюджетов всех уровней и родительских средств в первую смену осуществлен заезд в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря 2480 детей из города Пензы.