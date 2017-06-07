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Состоялся заезд детей в первую лагерную смен в ДОЛ «Строитель»
Сегодня в Пензе
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В этот раз 500 ребят отдохнут и проведут насыщенную смену под руководством вожатых педагогического отряда Пензенского государственного технологического университета, прошедших курс подготовки на базе Дома детского творчества №1 города Пензы. Всего за счет бюджетов всех уровней и родительских средств в первую смену осуществлен заезд в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря 2480 детей из города Пензы.
В этот раз 500 ребят отдохнут и проведут насыщенную смену под руководством вожатых педагогического отряда Пензенского государственного технологического университета, прошедших курс подготовки на базе Дома детского творчества №1 города Пензы.
Всего за счет бюджетов всех уровней и родительских средств в первую смену осуществлен заезд в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря 2480 детей из города Пензы.
Новость: Администрация города Пензы 07 июня 2017
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