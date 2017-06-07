На территории Пачелмского района выявлен нарушитель, совершивший незаконную рубку деревьев

При проведении патрулирований лесных участков, с целью выявления и пресечения нарушений лесного законодательства 6 июня 2017 года сотрудниками Ломовского лесничества выявлена незаконная рубка деревьев. Рубка выявлена на территории Пачелмско-Черкасского участкового лесничества в квартале 116. Общий объем незаконно срубленной древесины составил 1,13 куб. м.. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. В результате слаженных действий работников лесничества и сотрудников полиции злоумышленник установлен «по горячим следам» в отношении него будет возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба, причиненная лесному хозяйству, составила 101,262 тыс. руб. Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 07 июня 2017