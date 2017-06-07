В ходе объезда по городу глава администрации Виктор Кувайцев проконтролировал ход ремонта проезжей части на улице Тепличной в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Параллельно с укладкой асфальтового покрытия идет установка бордюрного камня.

По инициативе Виктора Кувайцева за бордюрным камнем на дорогах, где сейчас идут работы, обустраивается техполоса для того, чтобы не размывало обочину. Глава администрации высказал несколько замечаний.

- Техполоса должны быть в асфальтовом исполнении. Сейчас, где проезжая часть уже отремонтирована, она до сих пор в гравии. Это не допустимо, - подчеркнул Виктор Николаевич.

Кроме того, глава исполнительной власти поставил задачу провести покос растительности и благоустроить прилегающую территорию к дороге.