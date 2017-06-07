Предприятия Пензенской области приглашаются к участию в Международной многоотраслевой ярмарке «Czech Republic Business Expo 2017», которая состоится 12-14 сентября 2017 с. в г.Оломоуц (Чехия).

Ярмарка будет охватывать такие направления как электроника, кибернетика, IТ-продукты, энергетика, строительство, здравоохранение, машиностроение, пищевая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и туризм.

В рамках данного мероприятия предполагается организация тематических однодневных конференций по вопросам экспорта, международной торговли, туризма, а также научных исследований. Планируется проведение презентаций торговых и инвестиционных возможностей отдельных стран. В основную программу войдут также лекции и семинары экспортеров по широкому кругу вопросов. По мнению организаторов, в работе ярмарки примут участие представители из 60 стран мира.

Участие в мероприятии позволит установить новые деловые контакты, презентовать свою продукцию на международной арене, ознакомиться с опытом иностранных коллег, а также найти зарубежных партнеров для заключения с ними взаимовыгодных договоров и контрактов.