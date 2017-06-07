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«Czech Republic Business Expo 2017»
Сегодня в Пензе
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Предприятия Пензенской области приглашаются к участию в Международной многоотраслевой ярмарке «Czech Republic Business Expo 2017», которая состоится 12-14 сентября 2017 с. в г.Оломоуц (Чехия). Ярмарка будет охватывать такие направления как электроника, кибернетика, IТ-продукты, энергетика, строительство, здравоохранение, машиностроение, пищевая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и туризм. В рамках данного мероприятия предполагается организация тематических однодневных конференций по вопросам экспорта, международной торговли, туризма, а также научных исследований. Планируется проведение презентаций торговых и инвестиционных возможностей отдельных стран. В основную программу войдут также лекции и семинары экспортеров по широкому кругу вопросов. По мнению организаторов, в работе ярмарки примут участие представители из 60 стран мира. Участие в мероприятии позволит установить новые деловые контакты, презентовать свою продукцию на международной арене, ознакомиться с опытом иностранных коллег, а также найти зарубежных партнеров для заключения с ними взаимовыгодных договоров и контрактов.
Предприятия Пензенской области приглашаются к участию в Международной многоотраслевой ярмарке «Czech Republic Business Expo 2017», которая состоится 12-14 сентября 2017 с. в г.Оломоуц (Чехия).
Ярмарка будет охватывать такие направления как электроника, кибернетика, IТ-продукты, энергетика, строительство, здравоохранение, машиностроение, пищевая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и туризм.
В рамках данного мероприятия предполагается организация тематических однодневных конференций по вопросам экспорта, международной торговли, туризма, а также научных исследований. Планируется проведение презентаций торговых и инвестиционных возможностей отдельных стран. В основную программу войдут также лекции и семинары экспортеров по широкому кругу вопросов. По мнению организаторов, в работе ярмарки примут участие представители из 60 стран мира.
Участие в мероприятии позволит установить новые деловые контакты, презентовать свою продукцию на международной арене, ознакомиться с опытом иностранных коллег, а также найти зарубежных партнеров для заключения с ними взаимовыгодных договоров и контрактов.
Новость: Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области 07 июня 2017
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