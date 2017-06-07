Из прошлого на высокой скорости

Из прошлого на четырех колесах и высокой скорости. Самые уникальные образцы техники прошлого века выстроились во дворе Пензенского государственного университета. Каждая машина со своей историей и своим, не первым, но очень заботливым хозяином. К примеру Юртаев Андрей, обладатель трех железных коней на этой стоянке, начал собирать своих питомцев в далеком прошлом. Один из таких автомобилей он подарил отцу на день рождения. После этого, как говорится, понеслось. Как говорит сам автолюбитель: «Заразился».

«С этого началась моя «болезнь» к таким старым автомобилям. Позже я приобрел данный автомобиль – «Волгу» 1964 года. Это полностью оригинальная машина. Родная краска, чехлы на рессорах. Такие автомобили очень редки», - сказал Андрей Юртаев, участник выставки

Единственное, что поменял хозяин – это колеса для более удобной езды. Обкатать эту машину по российской дороге Андрей не спешит, опасается. Только иногда он выезжает на ней, чтобы показать ее настоящую красоту и строптивый нрав стального коня.

«До сотни с горки может за 9 секунд, а по прямой за 14. Максимальная скорость автомобиля на этой резине составляет 140 кмч.», - добавил Андрей Юртаев

Яркую палитру машин советского периода разбавил один особый гость. Немецкий автомобиль 1929 года , найденный хозяином, отреставрированный и полностью работающий. Чтобы вернуть машину к жизни ее хозяин потратил четыре года своей жизни. Можно сказать, вложил душу.

«Когда на душе плохо, садишься за руль и сразу становиться легче. И народ становиться веселее. Подходят, улыбаются», - рассказал Виталий Чамин, участник выставки.

Не машина, а просто «Зверь». До 100 км/ч она разгоняется за 11 секунд. Такая скорость для ее современником – это гордость, а для нас – восхищение талантами конструкторов тех времен.

На эти прекрасные памятники машиностроению пришли посмотреть взрослые, студенты и даже детей очень заинтересовали образцы советских и зарубежных машин. В планах университета, проводить такое мероприятие каждый год и в качестве поощрения передовиков учебы руководства ВУЗа выдвинуло очень интересную идею.

«В следующем году мы определим лучших студентов политехнического института и организуем им поездку по городу на этих самых автомобилях. Пусть весь город знает, что это лучшие студенты. Мы даже предоставим им право взять с собой в дорогу лучшего друга или девушку», - отметил ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков.

На выставке было представлено около 20 машин. Мероприятие будет продолжаться два дня.