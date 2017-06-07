Будет интересно и познавательно!

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Сегодня в Пензе
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Праздник и для православных. В День России и День города – 12 июня, возле Спасского кафедрального собора в 12:00 часов откроется монастырская ярмарка.
«На ней будет представлена продукция крестьянско-фермерских хозяйств, монастырская выпечка, можно будет приобрести православные издания», - рассказывает Марина Тарасова, организатор монастырской ярмарки.
Кроме этого, организаторы приготовили для гостей ярмарки бесплатные экскурсии по храмам и монастырям города Пензы. У здания епархии, рядом с усыпальницей пензенских предстоятелей в 13:00 намечен первый сбор.
«Экскурсии мы планируем проводить каждый час. Посещать мы будем три места — Спасский кафедральный собор , затем мы спустимся в мужской Преображенский монастырь, дойдем до женского Троицкого монастыря и вернемся к Спасской площади», - рассказывает Марина Тарасова.
Пензенским священникам в проведении экскурсии поможет профессиональный историк-краевед Татьяна Кайманова. Во время пешей прогулки по святым местам она расскажет и о светских исторических объектах, которые встретятся на пути.
«Рассказ коснётся женской гимназии, духовного училища, где образование получил В.О. Ключевский, труды которого были также связаны с церковной историей»,- говорит Татьяна Кайманова, историк-краевед.
Завершится праздничная программа концертом епархиального хора возле Спасского кафедрального собора. Начало в 18:00.
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