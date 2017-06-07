|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В рамках акции «Безопасное лето» прошли учебные занятия с детьми
Сегодня в Пензе
|
В рамках акции «Безопасное лето», организованной Пензенским региональным отделением Российского союза спасателей и Управлением образования города Пензы, сотрудники поисково-спасательной службы ГУ ППСЦ провели учебные занятия с учащимися МБОУ СОШ №35 и №47 по правилам безопасного поведения на воде и вблизи водоемов в летний период. На занятиях школьникам были показаны способы спасения на воде и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В рамках акции «Безопасное лето», организованной Пензенским региональным отделением Российского союза спасателей и Управлением образования города Пензы, сотрудники поисково-спасательной службы ГУ ППСЦ провели учебные занятия с учащимися МБОУ СОШ №35 и №47 по правилам безопасного поведения на воде и вблизи водоемов в летний период.
На занятиях школьникам были показаны способы спасения на воде и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Новость: Управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области 07 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru