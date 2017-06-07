В рамках акции «Безопасное лето» прошли учебные занятия с детьми

В рамках акции «Безопасное лето», организованной Пензенским региональным отделением Российского союза спасателей и Управлением образования города Пензы, сотрудники поисково-спасательной службы ГУ ППСЦ провели учебные занятия с учащимися МБОУ СОШ №35 и №47 по правилам безопасного поведения на воде и вблизи водоемов в летний период.

На занятиях школьникам были показаны способы спасения на воде и правила оказания первой помощи пострадавшим.