«Подари улыбку миру!» — с таким призывом еженедельник «Телесемь» обратился к своим читателям и объявил фотоконкурс, посвящённый Дню защиты детей. Все желающие могли зайти в группу журнала в одной из социальных сетей и разместить там фото. А дальше — всё решало голосование.

«Мы всегда стараемся участвовать в конкурсах от «Телесемь». Выставили свою фотографию и наши друзья за нас голосовали. И по количеству голосов мы выиграли», — отметили победители конкурса «Подари улыбку миру!».

Для победителей и участников конкурса «Телесемь» с партнёрами как всегда подготовили массу призов: игрушки, сладости, подарочные сертификаты — спонсоры щедро предоставили свою продукцию, так что без приятного сюрприза не остался никто. Отдельный подарок гостям праздника сделали творческие коллективы Пензы. Церемония награждения конкурсантов чередовалась красочными танцевальными номерами.

«Я пришёл на праздник с дочкой и внучкой. Нам всё очень понравилось. Прекрасная сцена, замечательные творческие коллективы, ребятишки здорово танцуют... Я считаю, для детей организовали хорошее мероприятие», — отметил участник праздник, Александр Талашманов.

Занятие по душе на празднике мог найти себе каждый. «Телесемь» пригласили друзей из контактного зоопарка, мастера по аква-гриму и, конечно, вместе с партнёрами подготовил для ребят «сладкий» стол.