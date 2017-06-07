Губернатор Пензенской области посетил белорусское предприятие АО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» в рамках делового визита в Республику

Иван Белозерцев поручил рассмотреть возможность приобретения для Пензы общественного транспорта белорусского производства

Напомним, что пензенская делегация находится в Минске с целью укрепления и создания новых направлений экономического и культурного сотрудничества с регионами союзного государства.

В программе рабочей поездки запланировано посещение ряда производственных объектов, первым из которых стал «Белкоммунмаш».

В настоящее время компания является ведущим производителем общественного электротранспорта.

Иван Белозерцев ознакомился с технологическим процессом и современными моделями данных транспортных средств.

Губернатор отметил преимущества экологичных видов транспорта и выразил заинтересованность в приобретении белорусских машин для маршрутной сети Пензы.

«Сегодня мы вкладываем средства в развитие транспорта на газомоторном топливе, в этом году 100 млн. рублей из бюджета Пензенской области направили на приобретение автобусов большой вместимости», – сообщил глава региона.

«Работаем над тем, чтобы сбалансировать количество разных видов общественного транспорта – маршрутных такси и автобусов большой вместимости, чтобы у жителей была возможность выбора. Поэтому мы приехали на завод с целью изучить производство, убедиться, что здесь выпускают качественные модели», – добавил он.

Также гостям представили инновационное пассажирское транспортное средство – электробус. Это «гибрид» автобуса и троллейбуса, который отличается повышенной комфортностью и удобством проезда для всех категорий пассажиров.

Совершив поездку на электробусе по столице Республики, Иван Белозерцев поручил министру промышленности региона рассчитать экономическую обоснованность использования данного вида транспорта в областном центре.

«Надо проанализировать стоимость электробусов, а также насколько данный вид транспорта экономичнее в эксплуатации по сравнению с троллейбусами, которые работают от контактной сети, и посмотреть, возможно ли его приобретение в качестве подвижного состава Пензы», – распорядился губернатор.

Он подчеркнул, что разработка подобных модификаций общественного транспорта – серьезный шаг в развитии перевозок.

«Сегодня существует запрос на экологически чистый вид транспорта не только в России, но и в Европе, нет никакого сомнения, что за этим будущее. Мы искренне рады за белорусских коллег, которые идут в ногу со временем и выпускают подобные современные машины», – заключил глава региона.