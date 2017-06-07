Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Среда, 07 июня 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Губернатор Пензенской области посетил белорусское предприятие АО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» в рамках делового визита в Республику
Сегодня в Пензе
 

Иван Белозерцев поручил рассмотреть возможность приобретения для Пензы общественного транспорта белорусского производства

Напомним, что пензенская делегация находится в Минске с целью укрепления и создания новых направлений экономического и культурного сотрудничества с регионами союзного государства.

В программе рабочей поездки запланировано посещение ряда производственных объектов, первым из которых стал «Белкоммунмаш».

В настоящее время компания является ведущим производителем общественного электротранспорта.

Иван Белозерцев ознакомился с технологическим процессом и современными моделями данных транспортных средств.

Губернатор отметил преимущества экологичных видов транспорта и выразил заинтересованность в приобретении белорусских машин для маршрутной сети Пензы.

«Сегодня мы вкладываем средства в развитие транспорта на газомоторном топливе, в этом году 100 млн. рублей из бюджета Пензенской области направили на приобретение автобусов большой вместимости», – сообщил глава региона.

«Работаем над тем, чтобы сбалансировать количество разных видов общественного транспорта – маршрутных такси и автобусов большой вместимости, чтобы у жителей была возможность выбора. Поэтому мы приехали на завод с целью изучить производство, убедиться, что здесь выпускают качественные модели», – добавил он.

Также гостям представили инновационное пассажирское транспортное средство – электробус. Это «гибрид» автобуса и троллейбуса, который отличается повышенной комфортностью и удобством проезда для всех категорий пассажиров.

Совершив поездку на электробусе по столице Республики, Иван Белозерцев поручил министру промышленности региона рассчитать экономическую обоснованность использования данного вида транспорта в областном центре.

«Надо проанализировать стоимость электробусов, а также насколько данный вид транспорта экономичнее в эксплуатации по сравнению с троллейбусами, которые работают от контактной сети, и посмотреть, возможно ли его приобретение в качестве подвижного состава Пензы», – распорядился губернатор.

Он подчеркнул, что разработка подобных модификаций общественного транспорта – серьезный шаг в развитии перевозок.

«Сегодня существует запрос на экологически чистый вид транспорта не только в России, но и в Европе, нет никакого сомнения, что за этим будущее. Мы искренне рады за белорусских коллег, которые идут в ногу со временем и выпускают подобные современные машины», – заключил глава региона. 

Новость: Правительство Пензенской области 07 июня 2017
2017-06-07
Женщина заблудилась в лесу, собирая ландыши
 Спасатели ГУ ППСЦ помогли выйти из леса заблудившейся женщине
 
2017-06-07
Губернатор Пензенской области посетил белорусское предприятие АО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» в рамках делового визита в Республику
 В настоящее время компания является ведущим производителем общественного электротранспорта
 
2017-06-07
Подари улыбку миру!
Журнал «Телесемь» наградил победителей фотоконкурса ко Дню защиты детей
 
2017-06-07
В рамках акции «Безопасное лето» прошли учебные занятия с детьми
 На занятиях школьникам были показаны способы спасения на воде и правила оказания первой помощи пострадавшим
 
2017-06-07
Будет интересно и познавательно!
12 июня в Пензе пройдет монастырская ярмарка
 
2017-06-07
Из прошлого на высокой скорости
В Пензе прошла выставка раритетных автомобилей
 
2017-06-07
«Czech Republic Business Expo 2017»
 Приглашаем к участию в Международной многоотраслевой ярмарке в Чехии
 
2017-06-07
В ходе объезда по городу глава администрации Виктор Кувайцев проконтролировал ход ремонта проезжей части на улице Тепличной
 Виктор Кувайцев оценил ход ремонта проезжей части
 
2017-06-07
На территории Пачелмского района выявлен нарушитель, совершивший незаконную рубку деревьев
 Рубка выявлена на территории Пачелмско-Черкасского участкового лесничества в квартале 116
 
2017-06-07
Состоялся заезд детей в первую лагерную смен в ДОЛ «Строитель»
 В детских оздоровительных лагерях сейчас отдыхают 2480 детей
 
2017-06-07
Литературное путешествие в страну Пушкиниану
 Мы отмечаем 218 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина
 
2017-06-07
«Хочешь жить - бросай курить!»
 Библиотекари района организовали антитабачную акцию
 
2017-06-07
В Башмаковском района продолжаются рейды медико-социальных групп
 По вопросу осмотра населения, в том числе лиц, состоящие под наблюдением у врача-нарколога
 
2017-06-07
В Вадинском районе начата подготовка к новому отопительному сезону
 В рамках подготовки к новому отопительному сезону аттестация операторов газовых котельных
 
2017-06-07
«Он наш поэт, он наша слава»
 Тематический час
 

Новости партнеров
 
На сайте: 53ч. ??????.???????
 
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru