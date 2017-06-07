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Женщина заблудилась в лесу, собирая ландыши
Сегодня в Пензе
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В 22-05 в поисково-спасательную службу ГУ ППСЦ поступило сообщение от ОД Пензенского РОВД о том, что в лесном массиве близ д. Пролетаровка заблудилась пожилая женщина. Она зашла в лес для сбора ландышей и не может самостоятельно выйти из леса. Её сын сообщил, что для сбора цветов она ходит в одно и то же место в лесу каждый год. Прибыв на предполагаемое место входа женщины в лес, спасатели организовали поисковые мероприятия в лесном массиве около дач: передвигаясь по тропам, они подавали сигналы при помощи мегафонов, специальные звуковые сигналы на аварийно-спасательном автомобиле. В поиске также принимали участие сотрудники полиции Бессоновского РОВД. В результате поиска женщина вышла на услышанные сигналы в районе д. Пролетаровка.
В 22-05 в поисково-спасательную службу ГУ ППСЦ поступило сообщение от ОД Пензенского РОВД о том, что в лесном массиве близ д. Пролетаровка заблудилась пожилая женщина. Она зашла в лес для сбора ландышей и не может самостоятельно выйти из леса. Её сын сообщил, что для сбора цветов она ходит в одно и то же место в лесу каждый год.
Прибыв на предполагаемое место входа женщины в лес, спасатели организовали поисковые мероприятия в лесном массиве около дач: передвигаясь по тропам, они подавали сигналы при помощи мегафонов, специальные звуковые сигналы на аварийно-спасательном автомобиле. В поиске также принимали участие сотрудники полиции Бессоновского РОВД.
В результате поиска женщина вышла на услышанные сигналы в районе д. Пролетаровка.
Новость: Управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области 07 июня 2017
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