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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Среда, 07 июня 2017
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Женщина заблудилась в лесу, собирая ландыши
Сегодня в Пензе
 

В 22-05 в поисково-спасательную службу ГУ ППСЦ поступило сообщение от ОД Пензенского РОВД о том, что в лесном массиве близ д. Пролетаровка заблудилась пожилая женщина. Она зашла в лес для сбора ландышей и не может самостоятельно выйти из леса. Её сын сообщил, что для сбора цветов она ходит в одно и то же место в лесу каждый год.

Прибыв на предполагаемое место входа женщины в лес, спасатели организовали поисковые мероприятия в лесном массиве около дач: передвигаясь по тропам, они подавали сигналы при помощи мегафонов, специальные звуковые сигналы на аварийно-спасательном автомобиле. В поиске также принимали участие сотрудники полиции Бессоновского РОВД.

В результате поиска женщина вышла на услышанные сигналы в районе д. Пролетаровка.

Новость: Управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области 07 июня 2017
2017-06-07
Женщина заблудилась в лесу, собирая ландыши
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