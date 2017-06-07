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 Среда, 07 июня 2017
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В Пензе заменят светофоры на 56 улицах
Сегодня в Пензе
 
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Наконец-то с облегчением вздохнут  автомобилисты, проезжая по улице Рахманинова. Светофорный объект, регулирующий здесь дорожное движение, – один из тех, что попал под замену в рамках программы.

«Каждое оборудование имеет определенный срок эксплуатации. Светофоры, установленные в городе, на данный момент уже вырабатывают свой срок. Поэтому было принято решение выделить средства на модернизацию и реконструкцию светофорных объектов», – рассказал ведущий инженер подрядной организации Андрей Боренков.

Всего до конца лета в Пензе на 56 улицах обновят светофоры, установят недостающие пешеходные ограждения и искусственные неровности. На эти цели из бюджета выделено более одного миллиарда рублей.

«На каждом перекрестке есть свой проект организации дорожного движения. С учетом интенсивности движения, с учетом пешеходных переходов, где наиболее массовое скопление людей, поэтому здесь управлением организации дорожного движения предусмотрен каждый перекресток, каждый участок дороги «, – сказал заместитель директора «Центра организации дорожного движения г. Пензы» Владимир Рузляев.

От такого, насколько хорошо заметен светофор водителям и пешеходам и насколько исправно он работает, зависит безопасность на дороге. Современные светофоры удобнее обслуживать, и они надежнее своих предшественников.

В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в регионе удалось восстановить более 160 километров дорожного полотна и свыше двух тысяч дорожных знаков. Замена светофоров станет еще одной большой и важной частью федеральной программы.

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