В Пензе стартовали соревнования по футболу среди школьников. Главный приз - Кубок на призы депутатов Пензенской городской Думы. За него в этом году будут бороться 64 команды.

«Депутаты Пензенской городской Думы приняли решение проводить соревнования в летний оздоровительный период ежегодно, потому что мы знаем, что в рамках программ « Детский спорт», «Детский тренер», такие соревнования по разным видам спорта тоже проводятся», - говорит Иван Краснов, Заместитель Председателя Пензенской городской Думы.

«Мы приветствуем массовый спорт, детский спорт, и конечно, такой прекрасный вид спорта, как футбол! Я желаю вам удачи, здорового физического духа и хорошей физической формы, и пусть из вас победит сильнейший!», - пожелал участникам соревнований Глава города Пензы, Валерий Савельев.

Финал городских соревнований пройдет 10 июля на базе лицея №2. В этот день команда Пензенской городской Думы сыграет с обладателями Кубка.