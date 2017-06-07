Депутаты Законодательного Собрания обсудили исполнение бюджета

На 100,5% выполнен план по налоговым и неналоговым поступлениям в областной бюджет. Сумма составила 30 миллиардов 700 миллионов рублей. Данные за прошлый год представители Министерства финансов озвучили в ходе заседания Комитета регионального Законодательного Собрания по государственному строительству и вопросам местного самоуправления.

Первый заместитель Министра финансов Пензенской области, Марина Забара, отметила: «Наиболее значительный прирост произошёл по налогам на прибыль организаций — 2,8 миллиарда рублей, по акцизам — на 2,7 миллиарда. В целом же, по приросту налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет наш регион находится на втором месте в ПФО и восьмом — в России».

На 7 миллиардов 800 миллионов рублей областную казну пополнили федеральные дотации. Это почти половина всех безвозмездных поступлений. Кроме того около 4-х миллиардов рублей регион получил в виде субсидий и 3 миллиарда — субвенций.

«В целом доходы бюджета области в 2016 году увеличились на 6 миллиардов рублей по сравнению с 2015 годом, то есть на 14,7%», — пояснила Марина Забара.

Расходная часть бюджета в 2016 году составила 46 с половиной миллиардов рублей, и

это 96,6% от плана.

«Невыполнение связано с переносом на следующий год сроков завершения строительства в Пензе перинатального центра, реконструкции спортивного комплекса на базе клуба «Зенит» и капремонта путепровода на дороге Тамбов — Пенза — М5 «Урал», — отметила Марина Забара.

Подробнее исполнение бюджета депутаты рассмотрят на ближайшей сессии, которая состоится 9 июня.