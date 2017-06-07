В ОДНОЙ КОМАНДЕ

Метание гранаты, бег на время и подтягивание на перекладине. Подростки сдают эти нормативы ГТО вместе со своими старшими товарищами в погонах. За лучший показатель – не просто «золотой» или «серебряный» значок, но и возможность быть снятым с учета комиссией по делам несовершеннолетних.

«У детей закончился учебный год, начались каникулы. Чтобы отвлечь их от улицы, привлечь в спортивные залы, в бассейн, проводится данное мероприятие», – сообщил начальник УМВД России по Бессоновскому району Сергей Кожаев.

Задача выявить – самого быстрого, ловкого и сильного. Несмотря на этот дух соперничества не смог затмить дружелюбный настрой участников сдачи нормативов. Наставники поддерживали своих подопечных и готовы были уступить им пальму первенства.

«Накануне мы объезжали всех подростков с сотрудниками ПДН, все ребята говорили, что хотят поучаствовать, но не одни, со своими старшими товарищами, кто берет над ними шефство. И тогда пришла в голову идея уже сотрудникам полиции провести сдачу норм ГТО совместно», – рассказала начальник отдела по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту Бессоновского района Елена Алексеева.

Главная цель акции – профилактическая, подчеркивают организаторы. Подростков обещали снять с учета за самые быстрые и сильные показатели в спорте.