Построим свой архив

В Правительстве Пензенской области состоялось открытие заседания научно-методического совета архивных учреждений Приволжского федерального округа и семинар главных хранителей фондов федеральных и государственных архивов. Традиционно в этих мероприятиях принимают участие представители из 14 субъектов ПФО.

«Проведение заседания научно-методических советов архивных учреждений ПФО – это традиция. Она продолжается на протяжении почти полувека. Попеременно и ежегодно заседание проходит во всех субъектах РФ, который входят в этот федеральный округ. В этом выпала доля Пензе принимать гостей и своих коллег со всего ПФО», - отметил Андрей Юрасов, заместитель директора Росархива.

В рамках мероприятия делегаты обсудили самые актуальные проблемы развития архивного дела, такие как: законодательное регулирование, управление архивными делами и оказание государственных и муниципальных услуг. А главная цель – решить проблемы хранения документов, потому что архивы уже буквально под завязку.

«Проблема стоит остро. Она связана с хранением тех документов, которые остаются от ликвидированных организаций. Это личные дела сотрудников, документы, связанные с социальным обеспечением наших граждан. Всей информации, которая нужна для назначения пенсий и социальных льгот», - добавил Андрей Юрасов.

По итогам совещаний в Пензе должны принять решение о создании собственного здания государственного архива. Время не стоит на месте, документы поступают, а места больше не становиться.

«Есть такая программа, как «Мобильный архив». Привычные нам с вами полки могут двигаться. Эта программа поможет решить проблемы на несколько лет и освободить 30% площадей государственного архива», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.