Сотрудниками администрации Первомайского района проведен рейд по улицам Чебышева, Мереняшева и Ферганская с целью проверки выполнения жителями работ по ранее выданным уведомлениям. Многие жители положительно отнеслись к замечаниям по благоустройству своих прилегающих территорий и покрасили фасады домов, заборные ограждения, баки для отходов ТБО, ворота гаражей, облагородили придомовые территории, обустроили клумбы и многое другое. Администрация Первомайского района выражает благодарность всем жителям, кто с пониманием относится к благоустройству своего микрорайона.

Новость: Администрация города Пензы 07 июня 2017