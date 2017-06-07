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 Среда, 07 июня 2017
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Сотрудниками администрации Первомайского района проведен рейд по улицам Чебышева, Мереняшева и Ферганская
Сегодня в Пензе
 

Сотрудниками администрации Первомайского района проведен рейд по улицам Чебышева, Мереняшева и Ферганская с целью проверки выполнения жителями работ по ранее выданным уведомлениям.

Многие жители положительно отнеслись к замечаниям по благоустройству своих прилегающих территорий и покрасили фасады домов, заборные ограждения, баки для отходов ТБО, ворота гаражей, облагородили придомовые территории, обустроили клумбы и многое другое. Администрация Первомайского района выражает благодарность всем жителям, кто с пониманием относится к благоустройству своего микрорайона. 

Новость: Администрация города Пензы 07 июня 2017
2017-06-07
Расширение культурного пространства
В Пензе проходят гастроли театра им. Волкова
 
2017-06-07
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 Глава администрации вручил Славику Рубеновичу приветственный адрес и памятное панно
 
2017-06-07
Сотрудниками администрации Первомайского района проведен рейд по улицам Чебышева, Мереняшева и Ферганская
 Жители Первомайского района позаботились о благоустройстве придомовых террриторий
 
2017-06-07
Построим свой архив
В Пензе решают вопрос о строительстве здания архива
 
2017-06-07
В ОДНОЙ КОМАНДЕ
Сотрудники полиции сдали нормативы ГТО с «трудными» подростками
 
2017-06-07
Депутаты Законодательного Собрания обсудили исполнение бюджета
План налоговых и неналоговых поступлений выполнен на 100,5%
 
2017-06-07
Кубок на призы депутатов Пензенской городской Думы
Пензенские школьники приняли участие в открытии футбольного турнира
 
2017-06-07
В Пензе заменят светофоры на 56 улицах
В рамках программы «Безопасные и качественные дороги»
 
2017-06-07
Женщина заблудилась в лесу, собирая ландыши
 Спасатели ГУ ППСЦ помогли выйти из леса заблудившейся женщине
 
2017-06-07
Губернатор Пензенской области посетил белорусское предприятие АО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» в рамках делового визита в Республику
 В настоящее время компания является ведущим производителем общественного электротранспорта
 
2017-06-07
Подари улыбку миру!
Журнал «Телесемь» наградил победителей фотоконкурса ко Дню защиты детей
 
2017-06-07
В рамках акции «Безопасное лето» прошли учебные занятия с детьми
 На занятиях школьникам были показаны способы спасения на воде и правила оказания первой помощи пострадавшим
 
2017-06-07
Будет интересно и познавательно!
12 июня в Пензе пройдет монастырская ярмарка
 
2017-06-07
Из прошлого на высокой скорости
В Пензе прошла выставка раритетных автомобилей
 
2017-06-07
«Czech Republic Business Expo 2017»
 Приглашаем к участию в Международной многоотраслевой ярмарке в Чехии
 

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