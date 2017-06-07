Виктор Кувайцев и Андрей Шевченко поздравили генерального директора ОАО «Пензмаш»

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев и его заместитель Андрей Шевченко приехали к генеральному директору ОАО «Пензмаш» Славику Мкртчяну, чтобы поздравить его с юбилеем.

- Ваш трудовой путь, наполненный значимыми делами, и активная гражданская позиция вызывают искреннее уважение и заслуживают глубокой признательности, - отметил Виктор Николаевич. - Начав карьеру мастером на заводе, благодаря завидной работоспособности и стремлению к новым высотам, Вы возглавили одно из ведущих промышленных предприятий региона и более четверти века успешно руководите ОАО «Пензмаш». За это время Вы проявили себя как настоящий профессионал своего дела, инициативный и талантливый организатор, способный направить коллектив единомышленников на достижение намеченных целей.

Глава администрации вручил Славику Рубеновичу приветственный адрес и памятное панно.