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 Среда, 07 июня 2017
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Расширение культурного пространства
Сегодня в Пензе
 
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28 театров. 50 регионов. В рамках программы «Большие гастроли 2017» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ с мая по ноябрь по всей России пройдут самые масштабные гастроли ведущих театров. Пенза не смогла пройти мимо этого проекта. Уже третий год наш город принимает в нем участие.

«На сегодняшний день к нам приехал самый старейший театр им. Волкова чему мы рады и гордимся, потому что сам по себе приезд этого театра для нас некий магический акт»,-поделился художественный руководитель Пензенского областного драматического театра им. А. В. Луначарского Сергей Казаков.

География программы простирается от Калининграда до Владивостока, от Севастополя до Петропавловска-Камчатского. «Большие гастроли» за три года существования открыли дорогу в регионы России для многих театров. Каждый театр приезжая в тот или иной город показывает самые лучшие спектакли из своего репертуара, также в обязательном порядке в программу входят гастроли детских спектаклей.

«Особенно приятно отметить, что в рамках этой программы гастролируют спектакли для детей. Мы очень рады, что к Вам приехал такой спектакль, как «Иван Царевич»,-отметила руководитель отдела связей с общественностью федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ, Ольга Андрейкина.

Программа «Большие гастроли» направлена на формирование общего культурного пространства. 3 дня театр имени Ф. Волкова будет искушать пензенского зрителя своими постановками.

«Я посмотрел спектакли и хочу сказать, что они на любой вкус. Я думаю, что пензенский зритель ждёт и будет доволен. К тому же узнавали, уже более 80% мест продано, поэтому этот проект удался»,-рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Также заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов отметил, что для культурной стороны нашего города этот проект значим и возможно в будущем даст нашему театру также гастролировать по городам России.

«Мне очень приятно, что уже третий год Пенза участвует в этом проекте в качестве принимающей стороны. На мой взгляд было бы неплохо рассмотреть вопрос о том, чтобы мы заключили соглашение, чтобы пензенский театр участвовал в этом проекте,-добавил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Истинные театралы оценят, что лучшие репертуарные спектакли театров с участием звёзд отечественной сцены будут по доступным для всех регионов ценам.

Новость: Валерия Митякина 07 июня 2017
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