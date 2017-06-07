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Михаил Панюхин провел очередное совещание на строительной площадке в микрорайоне «Заря-1»
Сегодня в Пензе
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Начальник Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин провел очередное совещание на строительной площадке в микрорайоне «Заря-1», где продолжается строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Пензы этапа 2016-2017 годов. В мероприятии приняли участие заместители главы администрации города Пензы, представители МКУ «УКС г. Пензы», Управления ЖКХ города Пензы, представители генеральных подрядчиков ООО «ССВ», ООО «Строй-Партнер»,МУП «Пензгорстройзаказчик» и другие заинтересованные лица. В ходе совещания обсудили вопросы качества и сроков строительства, а также благоустройства территории. В настоящее время введено в эксплуатацию 10 многоквартирных домов из 12. Заместитель начальника Управления ЖКХ города Пензы Майя Воронова сообщила, что в настоящее время осуществляется комиссионная приемка квартир в домах, введенных в эксплуатацию, предоставила инф ормацию о том, что более 440 семей получили направления на осмотр предлагаемых к переселению жилых помещений. По итогам совещания Михаил Панюхин рекомендовал администрации г. Пензы усилить контроль за строящимися объектами и обратить особое внимание на качество выполняемых работ. Активизироваться в направлении фактического предоставления квартир во вновь построенных домах переселяемым гражданам, завершить мероприятия, необходимые для получения разрешения на ввод в эксплуатацию 2 домов, строящихся по этапу 2016-2017 годов в сроки, установленные контрактом.
Начальник Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин провел очередное совещание на строительной площадке в микрорайоне «Заря-1», где продолжается строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Пензы этапа 2016-2017 годов.
В мероприятии приняли участие заместители главы администрации города Пензы, представители МКУ «УКС г. Пензы», Управления ЖКХ города Пензы, представители генеральных подрядчиков ООО «ССВ», ООО «Строй-Партнер»,МУП «Пензгорстройзаказчик» и другие заинтересованные лица.
В ходе совещания обсудили вопросы качества и сроков строительства, а также благоустройства территории.
В настоящее время введено в эксплуатацию 10 многоквартирных домов из 12. Заместитель начальника Управления ЖКХ города Пензы Майя Воронова сообщила, что в настоящее время осуществляется комиссионная приемка квартир в домах, введенных в эксплуатацию, предоставила инф ормацию о том, что более 440 семей получили направления на осмотр предлагаемых к переселению жилых помещений.
По итогам совещания Михаил Панюхин рекомендовал администрации г. Пензы усилить контроль за строящимися объектами и обратить особое внимание на качество выполняемых работ. Активизироваться в направлении фактического предоставления квартир во вновь построенных домах переселяемым гражданам, завершить мероприятия, необходимые для получения разрешения на ввод в эксплуатацию 2 домов, строящихся по этапу 2016-2017 годов в сроки, установленные контрактом.
Новость: Управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области 07 июня 2017
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