Начальник Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин провел очередное совещание на строительной площадке в микрорайоне «Заря-1», где продолжается строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Пензы этапа 2016-2017 годов.

В мероприятии приняли участие заместители главы администрации города Пензы, представители МКУ «УКС г. Пензы», Управления ЖКХ города Пензы, представители генеральных подрядчиков ООО «ССВ», ООО «Строй-Партнер»,МУП «Пензгорстройзаказчик» и другие заинтересованные лица.

В ходе совещания обсудили вопросы качества и сроков строительства, а также благоустройства территории.

В настоящее время введено в эксплуатацию 10 многоквартирных домов из 12. Заместитель начальника Управления ЖКХ города Пензы Майя Воронова сообщила, что в настоящее время осуществляется комиссионная приемка квартир в домах, введенных в эксплуатацию, предоставила инф ормацию о том, что более 440 семей получили направления на осмотр предлагаемых к переселению жилых помещений.

По итогам совещания Михаил Панюхин рекомендовал администрации г. Пензы усилить контроль за строящимися объектами и обратить особое внимание на качество выполняемых работ. Активизироваться в направлении фактического предоставления квартир во вновь построенных домах переселяемым гражданам, завершить мероприятия, необходимые для получения разрешения на ввод в эксплуатацию 2 домов, строящихся по этапу 2016-2017 годов в сроки, установленные контрактом.