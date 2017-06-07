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Погодные условия пока не позволяют открыть купальный сезон
Сегодня в Пензе
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Тем не менее, состояние мест отдыха и их благоустройство находятся на постоянном контроле главы администрации города Пензы. Виктор Кувайцев вместе со своим заместителем Андреем Шевченко посетил зону отдыха в районе с/т «Засека» (ул. Совхоз-техникум, 60, я). В ходе осмотра территории глава администрации города остался недоволен состоянием солнцезащитных навесов, а также информационных стендов с указанием телефонов экстренных оперативных служб, результатов лабораторных исследований проб воды, информации об ответственности за совершенные административные правонарушения в общественных местах, мер безопасности на воде. Кроме того, до настоящего времени не выставлены знаки «Купание запрещено». - Как только установится погода, необходимо обеспечить круглосуточное дежурство, - указал Виктор Кувайцев. – Этот человек будет следить за санитарным состоянием зоны отдыха, а также безопасностью отдыхающих.
Тем не менее, состояние мест отдыха и их благоустройство находятся на постоянном контроле главы администрации города Пензы. Виктор Кувайцев вместе со своим заместителем Андреем Шевченко посетил зону отдыха в районе с/т «Засека» (ул. Совхоз-техникум, 60, я).
В ходе осмотра территории глава администрации города остался недоволен состоянием солнцезащитных навесов, а также информационных стендов с указанием телефонов экстренных оперативных служб, результатов лабораторных исследований проб воды, информации об ответственности за совершенные административные правонарушения в общественных местах, мер безопасности на воде. Кроме того, до настоящего времени не выставлены знаки «Купание запрещено».
- Как только установится погода, необходимо обеспечить круглосуточное дежурство, - указал Виктор Кувайцев. – Этот человек будет следить за санитарным состоянием зоны отдыха, а также безопасностью отдыхающих.
Новость: Администрация города Пензы 07 июня 2017
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