Состоялась выездная выставка контактных животных «Ласковый зоопарк» в детский сад «Ромашка». К большой радости погода не подвела. Ребята разного возраста ждали наших ручных животных. Сотрудники Пензенского зоопарка познакомили детей с сухопутной и красноухой черепахой, улитками ахатинами, мадагаскарскими шипящими тараканами, шиншиллой, декоративным кроликом, хорьком, эублефаром, китайскими шелковыми курами, павлиньим голубем. Мальчишки и девчонки слушали интересные рассказы о жизни животных, наблюдали за их поведением. Малыши задавали вопросы специалистам – чем питаются, где обитают, с помощью каких звуков общаются между собой животные. Все вместе вспомнили сказки, в которых встречаются наши питомцы. Своим гостям маленькие хозяева тоже приготовили подарок, небольшой концерт на свежем воздухе. На такой положительной нотке и завершилась наша встреча.

Если вы тоже хотите встретиться с «Ласковым зоопарком», ждём ваших звонков по телефону 32-01-56, с 9.00 до 17.00 часов, в рабочие дни.