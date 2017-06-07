В Железнодорожном районе г. Пензы проходят гидравлические испытания

|2017-06-07
|Эдуард Каташов обсудил с районными специалистами вопросы завершения посевной кампании и предстоящей работы по заготовке кормов
|
|Яровой сев проведен на площади 903,7 тыс. гектаров
|
|2017-06-07
|Платную парковочную зону планируется создать на пустующей территории между педагогическим институтом и Центральным парком культуры и отдыха имени Белинского
|
|Данное решение глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев обозначил в ходе выездного совещания
|
|2017-06-07
|В областном минсельхозе определены участники программных мероприятий поддержки малых форм хозяйствования
|
|В рамках поддержки начинающих фермеров участники программы будут реализовывать проекты, направленные на развитие молочного, мясного скотоводства и картофелеводства
|
|2017-06-07
|На оперативном штабе по ЖКХ обсудили подготовку к предстоящим праздникам
|
|Состоялось заседание оперативного штаба по вопросам ЖКХ, которое провел заместитель главы администрации города Пензы Юрий Ильин
|
|2017-06-07
|В Пензенском зоопарке для детей городского лагеря «Живая наука» Академии Ростум прошла тематическая экскурсия
|
|Встреча школьников с работниками зоопарка
|
|2017-06-07
|В Октябрьском районе прошел рейд по противопожарной безопасности
|
|В ходе выполнения мероприятий жителям доведены правила противопожарной безопасности
|
|2017-06-07
|Аграрии Пензенской области приступили к заготовке кормов
|
|К работам приступили аграрии шести районов Пензенской области
|
|2017-06-07
|В Пензе полным ходом идет масштабная реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
|
|Градоначальник уделил особо внимание улицам Калинина
|
|2017-06-07
|В рамках официального визита в Республику Беларусь достигнута договорённость о поставке качественного семенного материала в Пензенскую область
|
|В ходе деловых переговоров с руководством агрохолдинга глава субъекта РФ Иван Белозерцев поделился опытом развития сельскохозяйственной отрасли
|
|2017-06-07
|Финалист Сергей Кубрин из Пензы получил специальный приз на ежегодной премии Лицей для молодых прозаиков и поэтов
|
|В день рождения А.С. Пушкина, на главной сцене Книжного фестиваля на Красной площади названы лауреаты первого сезона ежегодной премии «Лицей»
|
|2017-06-07
|В Пензе приступили к благоустройству лесопарковой зоны возле педагогического института, напротив Олимпийской аллеи
|
|С целью проверки хода работ на место выехал глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев
|
|2017-06-07
|Всего за за несколько последних лет пензенский ИТ-сектор совершил большой рывок вперед
|
|Пензенские IT-компании в 2016 году удвоили налоговые отчисления
|
|2017-06-07
|Сотрудник ДПС подозревается в мелком взяточничестве
|
|В Пензе возбуждено уголовное дело
|
|2017-06-07
|Олег Денисов встретился с жителями улицы Чаадаева
|
|По просьбе жителей многоквартирных жилых домов № № 4а,6а,8а по ул. Чаадаева, глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов провел выездное совещание с участием представителя управляющей компании
|
|2017-06-07
|ЕГЭ по физике и литературе прошли в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений
|
|Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике – 36 баллов, на ЕГЭ по литературе – 32 балла
|