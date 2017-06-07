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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 08 июня 2017
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В текущем году на одно образовательное учреждение в Пензе станет больше
Сегодня в Пензе
 

В текущем году на одно образовательное учреждение в Пензе станет больше – откроется школа на пересечении улиц Шевченко – Новый Кавказ. Строительство социально значимого объекта находится на личном контроле главы администрации города Виктора Кувайцева.Он выехал на место, чтобы проверить ход текущих работ.

В настоящее время в здании школы занимаются внутренней отделкой, а на прилегающей территории – прокладкой теплосетей, послужившей причиной перекрытия сквозной внутриквартальной дороги.

– У горожан ограничение проезда вызывает определенные неудобства. Чтобы не омрачать их настроение, работы на сетях должны завершиться до начала праздничных мероприятий, посвященных Дню России и Дню города, – обозначил задачу градоначальник. – До этого времени необходимо обеспечить свободный доступ для автовладельцев, восстановив при этом благоустройство проезжей части.

Также он напомнил о необходимости соблюдения сроков исполнения работ. Согласно муниципальному контракту они должны быть закончены в июле 2017 года.  

Новость: Администрация города Пензы 07 июня 2017
2017-06-07
Эдуард Каташов обсудил с районными специалистами вопросы завершения посевной кампании и предстоящей работы по заготовке кормов
 Яровой сев проведен на площади 903,7 тыс. гектаров
 
2017-06-07
Платную парковочную зону планируется создать на пустующей территории между педагогическим институтом и Центральным парком культуры и отдыха имени Белинского
 Данное решение глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев обозначил в ходе выездного совещания
 
2017-06-07
В областном минсельхозе определены участники программных мероприятий поддержки малых форм хозяйствования
 В рамках поддержки начинающих фермеров участники программы будут реализовывать проекты, направленные на развитие молочного, мясного скотоводства и картофелеводства
 
2017-06-07
На оперативном штабе по ЖКХ обсудили подготовку к предстоящим праздникам
 Состоялось заседание оперативного штаба по вопросам ЖКХ, которое провел заместитель главы администрации города Пензы Юрий Ильин
 
2017-06-07
В Пензенском зоопарке для детей городского лагеря «Живая наука» Академии Ростум прошла тематическая экскурсия
 Встреча школьников с работниками зоопарка
 
2017-06-07
В Октябрьском районе прошел рейд по противопожарной безопасности
 В ходе выполнения мероприятий жителям доведены правила противопожарной безопасности
 
2017-06-07
Аграрии Пензенской области приступили к заготовке кормов
 К работам приступили аграрии шести районов Пензенской области
 
2017-06-07
В Пензе полным ходом идет масштабная реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
 Градоначальник уделил особо внимание улицам Калинина
 
2017-06-07
В рамках официального визита в Республику Беларусь достигнута договорённость о поставке качественного семенного материала в Пензенскую область
 В ходе деловых переговоров с руководством агрохолдинга глава субъекта РФ Иван Белозерцев поделился опытом развития сельскохозяйственной отрасли
 
2017-06-07
Финалист Сергей Кубрин из Пензы получил специальный приз на ежегодной премии Лицей для молодых прозаиков и поэтов
 В день рождения А.С. Пушкина, на главной сцене Книжного фестиваля на Красной площади названы лауреаты первого сезона ежегодной премии «Лицей»
 
2017-06-07
В Пензе приступили к благоустройству лесопарковой зоны возле педагогического института, напротив Олимпийской аллеи
 С целью проверки хода работ на место выехал глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев
 
2017-06-07
Всего за за несколько последних лет пензенский ИТ-сектор совершил большой рывок вперед
 Пензенские IT-компании в 2016 году удвоили налоговые отчисления
 
2017-06-07
Сотрудник ДПС подозревается в мелком взяточничестве
 В Пензе возбуждено уголовное дело
 
2017-06-07
Олег Денисов встретился с жителями улицы Чаадаева
 По просьбе жителей многоквартирных жилых домов № № 4а,6а,8а по ул. Чаадаева, глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов провел выездное совещание с участием представителя управляющей компании
 
2017-06-07
ЕГЭ по физике и литературе прошли в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений
 Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике – 36 баллов, на ЕГЭ по литературе – 32 балла
 

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