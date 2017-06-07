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В текущем году на одно образовательное учреждение в Пензе станет больше
Сегодня в Пензе
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В текущем году на одно образовательное учреждение в Пензе станет больше – откроется школа на пересечении улиц Шевченко – Новый Кавказ. Строительство социально значимого объекта находится на личном контроле главы администрации города Виктора Кувайцева.Он выехал на место, чтобы проверить ход текущих работ. В настоящее время в здании школы занимаются внутренней отделкой, а на прилегающей территории – прокладкой теплосетей, послужившей причиной перекрытия сквозной внутриквартальной дороги. – У горожан ограничение проезда вызывает определенные неудобства. Чтобы не омрачать их настроение, работы на сетях должны завершиться до начала праздничных мероприятий, посвященных Дню России и Дню города, – обозначил задачу градоначальник. – До этого времени необходимо обеспечить свободный доступ для автовладельцев, восстановив при этом благоустройство проезжей части. Также он напомнил о необходимости соблюдения сроков исполнения работ. Согласно муниципальному контракту они должны быть закончены в июле 2017 года.
В текущем году на одно образовательное учреждение в Пензе станет больше – откроется школа на пересечении улиц Шевченко – Новый Кавказ. Строительство социально значимого объекта находится на личном контроле главы администрации города Виктора Кувайцева.Он выехал на место, чтобы проверить ход текущих работ.
В настоящее время в здании школы занимаются внутренней отделкой, а на прилегающей территории – прокладкой теплосетей, послужившей причиной перекрытия сквозной внутриквартальной дороги.
– У горожан ограничение проезда вызывает определенные неудобства. Чтобы не омрачать их настроение, работы на сетях должны завершиться до начала праздничных мероприятий, посвященных Дню России и Дню города, – обозначил задачу градоначальник. – До этого времени необходимо обеспечить свободный доступ для автовладельцев, восстановив при этом благоустройство проезжей части.
Также он напомнил о необходимости соблюдения сроков исполнения работ. Согласно муниципальному контракту они должны быть закончены в июле 2017 года.
Новость: Администрация города Пензы 07 июня 2017
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