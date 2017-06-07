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 Четверг, 08 июня 2017
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ЕГЭ по физике и литературе прошли в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений
Сегодня в Пензе
 

ЕГЭ по  физике и литературе прошли 7 июня. ЕГЭ по данным предметам прошли в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений.

Заявления на участие в ЕГЭ по физике подали более 176 тысяч человек – это четверть участников основного периода. ЕГЭ по данному предмету проводился в более чем 2,9 тысячах пунктов проведения экзамена (ППЭ) во всех регионах России и за рубежом.

Заявления на участие в ЕГЭ по литературе в основной период подали 53,5 тысячи человек, для проведения экзамена было задействовано 2,5 тысячи ППЭ.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике  – 36 баллов, на ЕГЭ по литературе  – 32 балла. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 22 июня.

ЕГЭ начался в 10 утра по местному времени, и первыми завершили выполнение экзаменационной работы выпускники из восточных часовых поясов России, которые поделились своими впечатлениями.

«Я планирую поступать в московский университет нефти и газа имени Губкина. Для поступления мне нужна физика. Экзамен по этому предмету достаточно сложный, однако сдать можно, если систематически готовиться. Я посещал курсы в школе, много занимался дополнительно. Надеюсь, что все будет хорошо», - поделился выпускник гимназии №1 г. Южно-Сахалинска Максим Пак.

«Лично для меня экзамен по физике оказался легким, даже удивилась. Ожидала невероятно сложных заданий, не надеялась, что смогу решить задания из второй части, однако справилась. Совсем не волновалась. Физика мне нужна для поступления в университет», - рассказала выпускница СОШ №1 г. Охи Нина Федченко.

Выпускница красноярского лицея № 8 Лидия Дельхман сдавала ЕГЭ по литературе. «Самое сложно в этом экзамене – правильно распределить время, чтобы вовремя дописать сочинение. Я готовилась к этому ЕГЭ без репетиторов, повторяя всю школьную программу, начиная с 5 класса. Мне времени хватило на все, в знаниях своих я уверена. За последний год очень много читала. Подготовка – ключевой момент при сдаче ЕГЭ», - подчеркнула выпускница.

Основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая 2017 года по 1 июля. Следующий экзамен состоится 9 июня: участники ЕГЭ будут сдавать русский язык, который является обязательным предметом для всех выпускников школ.

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