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Олег Денисов встретился с жителями улицы Чаадаева
Сегодня в Пензе
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По просьбе жителей многоквартирных жилых домов № № 4а,6а,8а по ул. Чаадаева, глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов провел выездное совещание с участием представителя управляющей компании. В ходе встречи собравшиеся обсудили вопрос строительства уличного туалета и рекомендовали жителям провести общее собрание собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов, чтобы принять решение о месте его расположения, оформить протокол общего собрания и направить его в управляющую компанию. После чего управляющая компания приступит к выполнению данных видов работ. Жители, в свою очередь, пообещали бережно относится к новой хозяйственной постройке и соблюдать санитарно-гигиенические правила пользования. Данный вопрос взят на контроль администрацией района.
По просьбе жителей многоквартирных жилых домов № № 4а,6а,8а по ул. Чаадаева, глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов провел выездное совещание с участием представителя управляющей компании.
В ходе встречи собравшиеся обсудили вопрос строительства уличного туалета и рекомендовали жителям провести общее собрание собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов, чтобы принять решение о месте его расположения, оформить протокол общего собрания и направить его в управляющую компанию. После чего управляющая компания приступит к выполнению данных видов работ.
Жители, в свою очередь, пообещали бережно относится к новой хозяйственной постройке и соблюдать санитарно-гигиенические правила пользования.
Данный вопрос взят на контроль администрацией района.
Новость: Администрация города Пензы 07 июня 2017
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