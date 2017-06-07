Олег Денисов встретился с жителями улицы Чаадаева

По просьбе жителей многоквартирных жилых домов № № 4а,6а,8а по ул. Чаадаева, глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов провел выездное совещание с участием представителя управляющей компании.

В ходе встречи собравшиеся обсудили вопрос строительства уличного туалета и рекомендовали жителям провести общее собрание собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов, чтобы принять решение о месте его расположения, оформить протокол общего собрания и направить его в управляющую компанию. После чего управляющая компания приступит к выполнению данных видов работ.

Жители, в свою очередь, пообещали бережно относится к новой хозяйственной постройке и соблюдать санитарно-гигиенические правила пользования.

Данный вопрос взят на контроль администрацией района.