Сотрудник ДПС подозревается в мелком взяточничестве

Следственным отделом по Ленинскому району города Пензы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пензе. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

По предварительным данным, 4 июня 2017 года подозреваемый действуя из корыстных побуждений, получил взятку в виде денег в размере 10 тысяч рублей от владельца автомашины. Незаконное вознаграждение предназначалось за не составление административного материала и привлечение к административной ответственности по ст.12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) 19-летней жительницы города Пензы. Девушка управляла автомашиной, не имея права управления транспортным средством, в присутствии собственника.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных подразделением собственной безопасности регионального управления МВД России.