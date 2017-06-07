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Сотрудник ДПС подозревается в мелком взяточничестве
Сегодня в Пензе
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Следственным отделом по Ленинскому району города Пензы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пензе. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). По предварительным данным, 4 июня 2017 года подозреваемый действуя из корыстных побуждений, получил взятку в виде денег в размере 10 тысяч рублей от владельца автомашины. Незаконное вознаграждение предназначалось за не составление административного материала и привлечение к административной ответственности по ст.12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) 19-летней жительницы города Пензы. Девушка управляла автомашиной, не имея права управления транспортным средством, в присутствии собственника. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных подразделением собственной безопасности регионального управления МВД России.
Следственным отделом по Ленинскому району города Пензы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пензе. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).
По предварительным данным, 4 июня 2017 года подозреваемый действуя из корыстных побуждений, получил взятку в виде денег в размере 10 тысяч рублей от владельца автомашины. Незаконное вознаграждение предназначалось за не составление административного материала и привлечение к административной ответственности по ст.12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) 19-летней жительницы города Пензы. Девушка управляла автомашиной, не имея права управления транспортным средством, в присутствии собственника.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных подразделением собственной безопасности регионального управления МВД России.
Новость: Следственное управление следственного комитета РФ по Пензенской области 07 июня 2017
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