Всего за за несколько последних лет пензенский ИТ-сектор совершил большой рывок вперед. Если с 2008 по 2015 год налоговые поступления отрасли росли со средними темпами 35% в год, то в 2016 году налоговые поступления уже увеличились более чем в 2 раза и составили внушительные 120 млн. руб. Общие же налоговые поступления от ИТ-компаний в консолидированный бюджет Пензенской области с 2008 года увеличились на внушительные 509%.

Рост производства высокотехнологичных товаров и услуг может стать одним из драйверов роста экномики региона. Понимая это, региональное правительство выделяет дополнительные средства на поддержку этого направления и создает условия для его развития.

Так, губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым принято решение о создании ИТ-парка, где ИТ-компании смогут расположиться в помещениях площадью 1200 кв. м. С сентября этого года в полную силу заработает областной ИТ-колледж, находящийся в здании бывшего Приборостроительного техникума на улице Пушкина. Этим летом там пройдут масштабные ремонтные работы, в ходе которых будет создан коворкинг-центр для пензенских софтверных стартаперов.