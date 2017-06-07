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Всего за за несколько последних лет пензенский ИТ-сектор совершил большой рывок вперед
Сегодня в Пензе
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Всего за за несколько последних лет пензенский ИТ-сектор совершил большой рывок вперед. Если с 2008 по 2015 год налоговые поступления отрасли росли со средними темпами 35% в год, то в 2016 году налоговые поступления уже увеличились более чем в 2 раза и составили внушительные 120 млн. руб. Общие же налоговые поступления от ИТ-компаний в консолидированный бюджет Пензенской области с 2008 года увеличились на внушительные 509%. Рост производства высокотехнологичных товаров и услуг может стать одним из драйверов роста экномики региона. Понимая это, региональное правительство выделяет дополнительные средства на поддержку этого направления и создает условия для его развития. Так, губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым принято решение о создании ИТ-парка, где ИТ-компании смогут расположиться в помещениях площадью 1200 кв. м. С сентября этого года в полную силу заработает областной ИТ-колледж, находящийся в здании бывшего Приборостроительного техникума на улице Пушкина. Этим летом там пройдут масштабные ремонтные работы, в ходе которых будет создан коворкинг-центр для пензенских софтверных стартаперов.
Всего за за несколько последних лет пензенский ИТ-сектор совершил большой рывок вперед. Если с 2008 по 2015 год налоговые поступления отрасли росли со средними темпами 35% в год, то в 2016 году налоговые поступления уже увеличились более чем в 2 раза и составили внушительные 120 млн. руб. Общие же налоговые поступления от ИТ-компаний в консолидированный бюджет Пензенской области с 2008 года увеличились на внушительные 509%.
Рост производства высокотехнологичных товаров и услуг может стать одним из драйверов роста экномики региона. Понимая это, региональное правительство выделяет дополнительные средства на поддержку этого направления и создает условия для его развития.
Так, губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым принято решение о создании ИТ-парка, где ИТ-компании смогут расположиться в помещениях площадью 1200 кв. м. С сентября этого года в полную силу заработает областной ИТ-колледж, находящийся в здании бывшего Приборостроительного техникума на улице Пушкина. Этим летом там пройдут масштабные ремонтные работы, в ходе которых будет создан коворкинг-центр для пензенских софтверных стартаперов.
Новость: Правительство Пензенской области 07 июня 2017
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