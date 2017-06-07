В Пензе приступили к благоустройству лесопарковой зоны возле педагогического института, напротив Олимпийской аллеи. На данный момент специалисты МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» очищают территорию от поросли, кустарников, пней, проводят опиловку аварийных деревьев. С целью проверки хода работ на место выехал глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

– По инициативе губернатора мы продолжаем реализовывать проект благоустройства зеленой зоны на Западной поляне. В прошлом году мы привели в порядок Олимпийскую аллею. Учитывая полученный результат и востребованность данного места отдыха горожан, по аналогии будем работать и с территорией напротив, – пояснил Виктор Кувайцев. – После расчистки здесь будут вымощены брусчаткой дорожки, обустроены игровые, спортивные зоны, дополнительные парковочные места.

Глава исполнительной власти города отметил, что все существующие сегодня пешеходные связи будут сохранены. Кроме того, появится замкнутая кольцевая аллея, которая своим контуром охватит всю территорию и транзитные велосипедные дорожки, связывающие улицы Лермонтова и Попова. Также планируется обустроить парковочные карманы вдоль улицы Попова и проезда к зданию №2 на данной улице. При этом ценные деревья будут сохранены. В эскизном предложении по благоустройству также указано, что существующие парковые светильники будут замены.

Для удобства посетителей предусматривается организация сезонной торговли, прокат спортинвентаря.

– Наша цель – сделать данную зону функционально насыщенной и комфортной для пребывания горожан. Мы надеемся на понимание жителей. Временные неудобства, которые связаны с земляными работами займут некоторое время, зато в итоге мы будем иметь в городе еще одно замечательное место отдыха, – подчеркнул Виктор Кувайцев.

Учитывая, что некоторые жители микрорайона высказывают опасения, что данная территория будет использоваться не по назначению, градоначальник дал поручение установить информационные аншлаги со стороны улиц Попова, Ленинградской и Лермонтова. На стендах разместить эскиз проекта благоустройства, обозначить сведения о видах запланированных работ.

Также по предложению главы администрации города Пензы в перспективе вдоль улицы Лермонтова будут размещены парковые скульптуры.