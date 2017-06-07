Финалист Сергей Кубрин из Пензы получил специальный приз на ежегодной премии Лицей для молодых прозаиков и поэтов

Лауреатами в номинации «Проза» стали:

1 место – Кристина Гептинг, 28 лет, Великий Новгород. Повесть «Плюс жизнь».

Главный герой проблемной повести борется за право быть живым и счастливым в условиях, которые любому покажутся худшим кошмаром, – и учится побеждать.

2 место – Евгения Некрасова, 32 года, Москва. Сборник рассказов «Несчастливая Москва».

Великолепный сборник, демонстрирующий филигранную работу со словом, тоном и пугающе хтоническим слогом, а также фантастически житейскую интригу.

3 место – Андрей Грачев, 29 лет, Москва. Сборник рассказов «Немного о семье».

Цепкая и очень актуальная психологическая проза о беспощадности любви и семейного счастья.

Лауреатами в номинации «Поэзия» стали:

1 место – Владимир Косогов, 31 год, Курск. Сборник стихотворений

2 место – Дана Курская, 31 год, Железнодорожный. Сборник стихотворений

3 место – Григорий Медведев, 33 года, Пушкино. Сборник стихотворений «Карманный хлеб»

Павел Басинский, председатель жюри: «Возникновение премии «Лицей» – очень важное событие в жизни России. На главной исторической площади страны, где многие века решалась её история, объявлены имена лучших молодых писателей, поэтов и прозаиков, которые еще вчера были известны немногим, а сегодня в одночасье стали литературными «звездами». Конечно, в этом есть риск и серьезная опасность для начинающих писателей. Время сейчас такое: жить и проще, и сложнее, чем раньше. Я желаю победителям премии «Лицей» долгого и тернистого пути в литературе».

Владимир Григорьев, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям:«Никто не мог поверить, что уже 6 июня этого года на сцену выйдут лауреаты премии «Лицей». Эта премия создавалась буквально «с колес», открою небольшой секрет: январскими холодными вечерами мы сидели и придумывали эту премию с нашими партнерами и коллегами.

Уже в конце мая наше жюри, проведя феноменальную работу, бросив все свои обязанности, отобрало победителей.

Это премия для поиска молодых талантов. Это премия для лицеистов, которые будут "свежей кровью" в большой русской литературе. Запомните все имена тех, кто выходит сегодня на сцену. Через 10-15 лет ими будет гордиться не только наша страна, но и весь мир».

Михаил Швыдкой, член наблюдательного совета премии «Лицей»: «Одна из первых книг, которую я в жизни прочитал, - это сборник корейских сказок в переводе Анны Ахматовой. Чтобы как-то поддержать себя, поэтессе давали заказы на переводы корейского фольклора. Когда я узнал, что премия «Лицей», которая проходит при поддержке корейской компании «ЛОТТЕ РУС», то я понял, что это самый верный вариант из всех возможных».

Денежный приз за первое место в каждой номинации составил 1,2 млн. рублей, за второе место – 700 тыс. рублей, за третье место – 500 тыс. рублей. Общий призовой фонд – 4,8 млн. рублей. Сборник произведений лауреатов выйдет и в одном из крупнейших российских издательств.

Специальный приз «Слова на вес золота», вручен финалисту «Лицея» Сергею Кубрину (Пенза) за роман «День матери» и Анне Ревякиной (Донецк) за роман «Шахтерская дочь».

Впервые в истории российских премий все финалисты получили в подарок книги со своими произведениями. Книги выпущены специально к церемонии награждения издательским сервисом Ridero. Все 20 книг короткого списка можно прочитать на сайте премии Pushkinprize.ru и на портале Godliteratury.ru.