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Финалист Сергей Кубрин из Пензы получил специальный приз на ежегодной премии Лицей для молодых прозаиков и поэтов
Сегодня в Пензе
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Лауреатами в номинации «Проза» стали: 1 место – Кристина Гептинг, 28 лет, Великий Новгород. Повесть «Плюс жизнь». Главный герой проблемной повести борется за право быть живым и счастливым в условиях, которые любому покажутся худшим кошмаром, – и учится побеждать. 2 место – Евгения Некрасова, 32 года, Москва. Сборник рассказов «Несчастливая Москва». Великолепный сборник, демонстрирующий филигранную работу со словом, тоном и пугающе хтоническим слогом, а также фантастически житейскую интригу. 3 место – Андрей Грачев, 29 лет, Москва. Сборник рассказов «Немного о семье». Цепкая и очень актуальная психологическая проза о беспощадности любви и семейного счастья. Лауреатами в номинации «Поэзия» стали: 1 место – Владимир Косогов, 31 год, Курск. Сборник стихотворений 2 место – Дана Курская, 31 год, Железнодорожный. Сборник стихотворений 3 место – Григорий Медведев, 33 года, Пушкино. Сборник стихотворений «Карманный хлеб» Павел Басинский, председатель жюри: «Возникновение премии «Лицей» – очень важное событие в жизни России. На главной исторической площади страны, где многие века решалась её история, объявлены имена лучших молодых писателей, поэтов и прозаиков, которые еще вчера были известны немногим, а сегодня в одночасье стали литературными «звездами». Конечно, в этом есть риск и серьезная опасность для начинающих писателей. Время сейчас такое: жить и проще, и сложнее, чем раньше. Я желаю победителям премии «Лицей» долгого и тернистого пути в литературе». Владимир Григорьев, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям:«Никто не мог поверить, что уже 6 июня этого года на сцену выйдут лауреаты премии «Лицей». Эта премия создавалась буквально «с колес», открою небольшой секрет: январскими холодными вечерами мы сидели и придумывали эту премию с нашими партнерами и коллегами. Уже в конце мая наше жюри, проведя феноменальную работу, бросив все свои обязанности, отобрало победителей. Это премия для поиска молодых талантов. Это премия для лицеистов, которые будут "свежей кровью" в большой русской литературе. Запомните все имена тех, кто выходит сегодня на сцену. Через 10-15 лет ими будет гордиться не только наша страна, но и весь мир». Михаил Швыдкой, член наблюдательного совета премии «Лицей»: «Одна из первых книг, которую я в жизни прочитал, - это сборник корейских сказок в переводе Анны Ахматовой. Чтобы как-то поддержать себя, поэтессе давали заказы на переводы корейского фольклора. Когда я узнал, что премия «Лицей», которая проходит при поддержке корейской компании «ЛОТТЕ РУС», то я понял, что это самый верный вариант из всех возможных». Денежный приз за первое место в каждой номинации составил 1,2 млн. рублей, за второе место – 700 тыс. рублей, за третье место – 500 тыс. рублей. Общий призовой фонд – 4,8 млн. рублей. Сборник произведений лауреатов выйдет и в одном из крупнейших российских издательств. Специальный приз «Слова на вес золота», вручен финалисту «Лицея» Сергею Кубрину (Пенза) за роман «День матери» и Анне Ревякиной (Донецк) за роман «Шахтерская дочь». Впервые в истории российских премий все финалисты получили в подарок книги со своими произведениями. Книги выпущены специально к церемонии награждения издательским сервисом Ridero. Все 20 книг короткого списка можно прочитать на сайте премии Pushkinprize.ru и на портале Godliteratury.ru.
Лауреатами в номинации «Проза» стали:
1 место – Кристина Гептинг, 28 лет, Великий Новгород. Повесть «Плюс жизнь».
Главный герой проблемной повести борется за право быть живым и счастливым в условиях, которые любому покажутся худшим кошмаром, – и учится побеждать.
2 место – Евгения Некрасова, 32 года, Москва. Сборник рассказов «Несчастливая Москва».
Великолепный сборник, демонстрирующий филигранную работу со словом, тоном и пугающе хтоническим слогом, а также фантастически житейскую интригу.
3 место – Андрей Грачев, 29 лет, Москва. Сборник рассказов «Немного о семье».
Цепкая и очень актуальная психологическая проза о беспощадности любви и семейного счастья.
Лауреатами в номинации «Поэзия» стали:
1 место – Владимир Косогов, 31 год, Курск. Сборник стихотворений
2 место – Дана Курская, 31 год, Железнодорожный. Сборник стихотворений
3 место – Григорий Медведев, 33 года, Пушкино. Сборник стихотворений «Карманный хлеб»
Павел Басинский, председатель жюри: «Возникновение премии «Лицей» – очень важное событие в жизни России. На главной исторической площади страны, где многие века решалась её история, объявлены имена лучших молодых писателей, поэтов и прозаиков, которые еще вчера были известны немногим, а сегодня в одночасье стали литературными «звездами». Конечно, в этом есть риск и серьезная опасность для начинающих писателей. Время сейчас такое: жить и проще, и сложнее, чем раньше. Я желаю победителям премии «Лицей» долгого и тернистого пути в литературе».
Владимир Григорьев, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям:«Никто не мог поверить, что уже 6 июня этого года на сцену выйдут лауреаты премии «Лицей». Эта премия создавалась буквально «с колес», открою небольшой секрет: январскими холодными вечерами мы сидели и придумывали эту премию с нашими партнерами и коллегами.
Уже в конце мая наше жюри, проведя феноменальную работу, бросив все свои обязанности, отобрало победителей.
Это премия для поиска молодых талантов. Это премия для лицеистов, которые будут "свежей кровью" в большой русской литературе. Запомните все имена тех, кто выходит сегодня на сцену. Через 10-15 лет ими будет гордиться не только наша страна, но и весь мир».
Михаил Швыдкой, член наблюдательного совета премии «Лицей»: «Одна из первых книг, которую я в жизни прочитал, - это сборник корейских сказок в переводе Анны Ахматовой. Чтобы как-то поддержать себя, поэтессе давали заказы на переводы корейского фольклора. Когда я узнал, что премия «Лицей», которая проходит при поддержке корейской компании «ЛОТТЕ РУС», то я понял, что это самый верный вариант из всех возможных».
Денежный приз за первое место в каждой номинации составил 1,2 млн. рублей, за второе место – 700 тыс. рублей, за третье место – 500 тыс. рублей. Общий призовой фонд – 4,8 млн. рублей. Сборник произведений лауреатов выйдет и в одном из крупнейших российских издательств.
Специальный приз «Слова на вес золота», вручен финалисту «Лицея» Сергею Кубрину (Пенза) за роман «День матери» и Анне Ревякиной (Донецк) за роман «Шахтерская дочь».
Впервые в истории российских премий все финалисты получили в подарок книги со своими произведениями. Книги выпущены специально к церемонии награждения издательским сервисом Ridero. Все 20 книг короткого списка можно прочитать на сайте премии Pushkinprize.ru и на портале Godliteratury.ru.
Новость: Пресс-служба премии "Лицей" 07 июня 2017
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