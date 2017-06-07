В рамках официального визита в Республику Беларусь достигнута договорённость о поставке качественного семенного материала в Пензенскую область

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Агрокомбинат Снов» – расположен в Минской области. Это современное высокоэффективное многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие, специализирующееся на производстве мяса свинины, КРС и птицы, а также молока, их переработке и реализации через торговую сеть.



Пензенская делегация во главе с губернатором Иваном Белозерцевым посетила производственные площадки агрокомплекса, ознакомилась с технологиями ведения хозяйства, в котором работает около двух тысяч человек.



По словам председателя СПК Николая Радомана, белорусское предприятие экспортирует продукцию в Российскую Федерацию. Организованы поставки ряда наименований товаров продовольственной группы в Москву.



«Это одно из самых крупных в Беларуси хозяйств, которое занимается растениеводством, животноводством, птицеводством и переработкой. Безусловно, такая многопрофильность придаёт предприятию устойчивость и позволяет динамично развиваться», - прокомментировал губернатор Иван Белозерцев, совершив осмотр объектов агрокомбината.



«Урожаи, которых добиваются в хозяйстве, для Пензенской области пока не типичны, поэтому мы приехали учиться и перенимать опыт. В нашем регионе много сельхозпроизводителей, повышающих урожайность культур, но мы должны стремиться к ещё более высоким результатам. Потенциал для роста у нас есть», - подчеркнул он.



В ходе деловых переговоров с руководством агрохолдинга глава субъекта РФ Иван Белозерцев поделился опытом развития сельскохозяйственной отрасли Пензенской области, сообщил о реализуемых на территории региона крупных инвестиционных проектах и результатах, которых добиваются пензенские аграрии. Кроме того, проинформировал белорусских коллег о действующих видах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей.

По итогам встречи достигнута договорённость о поставке белорусским сельхозпредприятием качественного семенного материала в Пензенскую область.



Также Иван Белозерцев поручил проработать вопрос поступления в розничную торговую сеть региона высококачественной натуральной продукции белорусского агрокомбината.