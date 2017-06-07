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В рамках официального визита в Республику Беларусь достигнута договорённость о поставке качественного семенного материала в Пензенскую область
Сегодня в Пензе
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Сельскохозяйственный производственный кооператив «Агрокомбинат Снов» – расположен в Минской области. Это современное высокоэффективное многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие, специализирующееся на производстве мяса свинины, КРС и птицы, а также молока, их переработке и реализации через торговую сеть. По итогам встречи достигнута договорённость о поставке белорусским сельхозпредприятием качественного семенного материала в Пензенскую область.
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Агрокомбинат Снов» – расположен в Минской области. Это современное высокоэффективное многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие, специализирующееся на производстве мяса свинины, КРС и птицы, а также молока, их переработке и реализации через торговую сеть.
По итогам встречи достигнута договорённость о поставке белорусским сельхозпредприятием качественного семенного материала в Пензенскую область.
Новость: Правительство Пензенской области 07 июня 2017
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