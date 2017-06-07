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В Пензе полным ходом идет масштабная реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
Сегодня в Пензе
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В Пензе полным ходом идет масштабная реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», в рамках которой за ремонтом следит глава администрации Пензы Виктор Кувайцев. Градоначальник уделил особо внимание улицам Калинина, где осуществляется замена бордюра и Мира – здесь ведется обустройство заездного кармана. Приехав на улицу Калинина, Виктор Николаевич был возмущен халатностью подрядной организации (ООО «Пензадорстрой») в части производства работ: при демонтаже старого бордюрного камня, вся асфальтовая крошка была оставлена вдоль проезжей части. - Важно соблюдать культуру при организации работ. Вторичный материал необходимо своевременно убирать, чтобы он не успевал попадать на проезжую часть, - сделал замечание глава исполнительной власти. Помимо улиц Мира и Калинина, сегодня ремонтом охвачены участки дорог на улицах Тепличной, Беляева, Кирпичной, Леонова, Германа-Титова, Побочинской-Сперанского, Пушкина, Кулакова, Володарского, Кулибина, Циолковского, Терешковой, Фреганской, Краснова, в сквере на пересечении улиц Кулакова и Пушкина, на проспекте Победы.
В Пензе полным ходом идет масштабная реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», в рамках которой за ремонтом следит глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.
Градоначальник уделил особо внимание улицам Калинина, где осуществляется замена бордюра и Мира – здесь ведется обустройство заездного кармана.
Приехав на улицу Калинина, Виктор Николаевич был возмущен халатностью подрядной организации (ООО «Пензадорстрой») в части производства работ: при демонтаже старого бордюрного камня, вся асфальтовая крошка была оставлена вдоль проезжей части.
- Важно соблюдать культуру при организации работ. Вторичный материал необходимо своевременно убирать, чтобы он не успевал попадать на проезжую часть, - сделал замечание глава исполнительной власти.
Помимо улиц Мира и Калинина, сегодня ремонтом охвачены участки дорог на улицах Тепличной, Беляева, Кирпичной, Леонова, Германа-Титова, Побочинской-Сперанского, Пушкина, Кулакова, Володарского, Кулибина, Циолковского, Терешковой, Фреганской, Краснова, в сквере на пересечении улиц Кулакова и Пушкина, на проспекте Победы.
Новость: Администрация города Пензы 07 июня 2017
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