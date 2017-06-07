В Пензе полным ходом идет масштабная реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», в рамках которой за ремонтом следит глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Градоначальник уделил особо внимание улицам Калинина, где осуществляется замена бордюра и Мира – здесь ведется обустройство заездного кармана.

Приехав на улицу Калинина, Виктор Николаевич был возмущен халатностью подрядной организации (ООО «Пензадорстрой») в части производства работ: при демонтаже старого бордюрного камня, вся асфальтовая крошка была оставлена вдоль проезжей части.

- Важно соблюдать культуру при организации работ. Вторичный материал необходимо своевременно убирать, чтобы он не успевал попадать на проезжую часть, - сделал замечание глава исполнительной власти.

Помимо улиц Мира и Калинина, сегодня ремонтом охвачены участки дорог на улицах Тепличной, Беляева, Кирпичной, Леонова, Германа-Титова, Побочинской-Сперанского, Пушкина, Кулакова, Володарского, Кулибина, Циолковского, Терешковой, Фреганской, Краснова, в сквере на пересечении улиц Кулакова и Пушкина, на проспекте Победы.