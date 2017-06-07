Аграрии Пензенской области приступили к заготовке кормов

Сельскохозяйственные товаропроизводители Пензенской области приступили к работам по заготовке кормов. В регионе скошено 563 гектаров многолетних и однолетних трав на сено, сенаж и зеленый корм, 198 гектаров кукурузы на силос и зеленый корм.

К работам приступили аграрии шести районов Пензенской области. На отчетную дату в хозяйствах области заготовлено 830 тонн сенажа.