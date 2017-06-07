В Октябрьском районе прошел рейд по противопожарной безопасности

В Октябрьском районе был проведен межведомственный профилактический рейд по противопожарной безопасности и эксплуатации газового оборудования частных жилых домов в жилом посёлке «ЗИФ» по улицам Архангельской, Шоссейной и Тагильской.

В рейде приняли участие представители от МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы», АО «Метан», отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Пензы ГОЧС России по Пензенской области и сотрудники администрации Октябрьского района г. Пензы.

В ходе выполнения мероприятий жителям доведены правила противопожарной безопасности «в весенне-летний пожароопасный период», вручены памятки противопожарной безопасности, проведен осмотр газовых приборов, доведены меры безопасности по эксплуатации газового и печного оборудования, меры наказания за нарушение противопожарных мер.