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В Пензенском зоопарке для детей городского лагеря «Живая наука» Академии Ростум прошла тематическая экскурсия
Сегодня в Пензе
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В Пензенском зоопарке для детей городского лагеря «Живая наука» Академии Ростум прошла тематическая экскурсия и встреча со специалистами зоопарка - зоологом и ветеринарным врачом. Работники рассказали ребятам, о том какие профессии есть в зоопарке, что должен знать сотрудник зоопарка, а также интересные случаи из своей работы. Дети задавали вопросы, что нужно знать для того что бы стать ветеринарным врачом, зоологом, какие школьные предметы важны для этих профессий, узнают ли питомцы работников и т. д. Беседа прошла в доброжелательной обстановке. Много нового и интересного узнали юные экскурсанты.
В Пензенском зоопарке для детей городского лагеря «Живая наука» Академии Ростум прошла тематическая экскурсия и встреча со специалистами зоопарка - зоологом и ветеринарным врачом.
Работники рассказали ребятам, о том какие профессии есть в зоопарке, что должен знать сотрудник зоопарка, а также интересные случаи из своей работы. Дети задавали вопросы, что нужно знать для того что бы стать ветеринарным врачом, зоологом, какие школьные предметы важны для этих профессий, узнают ли питомцы работников и т. д. Беседа прошла в доброжелательной обстановке.
Много нового и интересного узнали юные экскурсанты.
Новость: Пензенский зоопарк 07 июня 2017
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