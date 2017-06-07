На оперативном штабе по ЖКХ обсудили подготовку к предстоящим праздникам

Состоялось заседание оперативного штаба по вопросам ЖКХ, которое провел заместитель главы администрации города Пензы Юрий Ильин. В совещании приняли участие начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов, заместители глав районных администраций, представители управлений и ведомств города, управляющих компаний.

Одним из вопросов, который обсудили на заседании, была подготовка городских площадок к празднованию Дня России и Дня города. Начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина довела до сведения план праздничных мероприятий.

Юрий Ильин поручил заместителям глав районных администраций взять на контроль работу санитарных патрулей, а также установку дополнительных урн и мусорных контейнеров на основных площадках города.

Обращаясь ко всем присутствующим, начальник Управления по делам ГОЧС напомнил, что до обеда 8 июня в управление должны поступить графики дежурств ответственных лиц на выходные дни всех ведомств.

- Впереди три дня праздничных мероприятий. Напоминаю, что у каждого руководителя должна быть персональная ответственность, - добавил Алексей Михайлов. – Мы должны быть уверены, что в любой ситуации каждый может рассчитывать на взаимопомощь.