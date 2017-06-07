|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
На оперативном штабе по ЖКХ обсудили подготовку к предстоящим праздникам
Сегодня в Пензе
|
Состоялось заседание оперативного штаба по вопросам ЖКХ, которое провел заместитель главы администрации города Пензы Юрий Ильин. В совещании приняли участие начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов, заместители глав районных администраций, представители управлений и ведомств города, управляющих компаний. Одним из вопросов, который обсудили на заседании, была подготовка городских площадок к празднованию Дня России и Дня города. Начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина довела до сведения план праздничных мероприятий. Юрий Ильин поручил заместителям глав районных администраций взять на контроль работу санитарных патрулей, а также установку дополнительных урн и мусорных контейнеров на основных площадках города. Обращаясь ко всем присутствующим, начальник Управления по делам ГОЧС напомнил, что до обеда 8 июня в управление должны поступить графики дежурств ответственных лиц на выходные дни всех ведомств. - Впереди три дня праздничных мероприятий. Напоминаю, что у каждого руководителя должна быть персональная ответственность, - добавил Алексей Михайлов. – Мы должны быть уверены, что в любой ситуации каждый может рассчитывать на взаимопомощь.
Состоялось заседание оперативного штаба по вопросам ЖКХ, которое провел заместитель главы администрации города Пензы Юрий Ильин. В совещании приняли участие начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов, заместители глав районных администраций, представители управлений и ведомств города, управляющих компаний.
Одним из вопросов, который обсудили на заседании, была подготовка городских площадок к празднованию Дня России и Дня города. Начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина довела до сведения план праздничных мероприятий.
Юрий Ильин поручил заместителям глав районных администраций взять на контроль работу санитарных патрулей, а также установку дополнительных урн и мусорных контейнеров на основных площадках города.
Обращаясь ко всем присутствующим, начальник Управления по делам ГОЧС напомнил, что до обеда 8 июня в управление должны поступить графики дежурств ответственных лиц на выходные дни всех ведомств.
- Впереди три дня праздничных мероприятий. Напоминаю, что у каждого руководителя должна быть персональная ответственность, - добавил Алексей Михайлов. – Мы должны быть уверены, что в любой ситуации каждый может рассчитывать на взаимопомощь.
Новость: Администрация города Пензы 07 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru