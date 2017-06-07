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В областном минсельхозе определены участники программных мероприятий поддержки малых форм хозяйствования
Сегодня в Пензе
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Конкурсная комиссия при правительстве Пензенской области подвела итоги отбора участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров, развития семейных животноводческих ферм крестьянских фермерских хозяйств и развития сельскохозяйственной кооперации. Участниками программ поддержки малых форм хозяйствования признаны 14 заявителей. В рамках поддержки начинающих фермеров участники программы будут реализовывать проекты, направленные на развитие молочного, мясного скотоводства и картофелеводства. Среди проектов победителей программного мероприятия по поддержке развития семейных животноводческих ферм – развитие коневодства, молочного и мясного животноводства. В рамках поддержки сельхозкооперации, сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие материально-технической базы победителем - участником программы поддержки признан проект по переработке сельскохозяйственной продукции, производству охлажденного мяса и мясных полуфабрикатов, переработке рыбы. Напомним, что заседание конкурсной комиссии под председательством главы регионального аграрного ведомства Андрея Бурлакова состоялось в областном Минсельхозе 25 и 26 мая 2017 года.
Конкурсная комиссия при правительстве Пензенской области подвела итоги отбора участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров, развития семейных животноводческих ферм крестьянских фермерских хозяйств и развития сельскохозяйственной кооперации. Участниками программ поддержки малых форм хозяйствования признаны 14 заявителей.
В рамках поддержки начинающих фермеров участники программы будут реализовывать проекты, направленные на развитие молочного, мясного скотоводства и картофелеводства. Среди проектов победителей программного мероприятия по поддержке развития семейных животноводческих ферм – развитие коневодства, молочного и мясного животноводства. В рамках поддержки сельхозкооперации, сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие материально-технической базы победителем - участником программы поддержки признан проект по переработке сельскохозяйственной продукции, производству охлажденного мяса и мясных полуфабрикатов, переработке рыбы.
Напомним, что заседание конкурсной комиссии под председательством главы регионального аграрного ведомства Андрея Бурлакова состоялось в областном Минсельхозе 25 и 26 мая 2017 года.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 07 июня 2017
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