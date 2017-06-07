В областном минсельхозе определены участники программных мероприятий поддержки малых форм хозяйствования

Конкурсная комиссия при правительстве Пензенской области подвела итоги отбора участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров, развития семейных животноводческих ферм крестьянских фермерских хозяйств и развития сельскохозяйственной кооперации. Участниками программ поддержки малых форм хозяйствования признаны 14 заявителей.

В рамках поддержки начинающих фермеров участники программы будут реализовывать проекты, направленные на развитие молочного, мясного скотоводства и картофелеводства. Среди проектов победителей программного мероприятия по поддержке развития семейных животноводческих ферм – развитие коневодства, молочного и мясного животноводства. В рамках поддержки сельхозкооперации, сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие материально-технической базы победителем - участником программы поддержки признан проект по переработке сельскохозяйственной продукции, производству охлажденного мяса и мясных полуфабрикатов, переработке рыбы.

Напомним, что заседание конкурсной комиссии под председательством главы регионального аграрного ведомства Андрея Бурлакова состоялось в областном Минсельхозе 25 и 26 мая 2017 года.