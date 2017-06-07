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Платную парковочную зону планируется создать на пустующей территории между педагогическим институтом и Центральным парком культуры и отдыха имени Белинского
Сегодня в Пензе
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Данное решение глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев обозначил в ходе выездного совещания. В обсуждении вопросов, связанных с возможным фронтом работ, приняли участие директор парка Елена Савельева, начальник Управления градостроительства и архитектуры Магомед Агамагомедов, начальник Управления капитального строительства ПензыИгорь Умнов. – Учитывая высокую посещаемость популярной зоны отдыха горожан, близкое расположение учреждений образования и здравоохранения необходимо жителям предоставить альтернативу, – пояснил Виктор Кувайцев. – С помощью этой площадки мы сможем обеспечить автовладельцев дополнительными парковочными местами.
Данное решение глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев обозначил в ходе выездного совещания. В обсуждении вопросов, связанных с возможным фронтом работ, приняли участие директор парка Елена Савельева, начальник Управления градостроительства и архитектуры Магомед Агамагомедов, начальник Управления капитального строительства ПензыИгорь Умнов.
– Учитывая высокую посещаемость популярной зоны отдыха горожан, близкое расположение учреждений образования и здравоохранения необходимо жителям предоставить альтернативу, – пояснил Виктор Кувайцев. – С помощью этой площадки мы сможем обеспечить автовладельцев дополнительными парковочными местами.
Новость: Администрация города Пензы 07 июня 2017
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