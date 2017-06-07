ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА Четверг, 08 июня 2017 О канале | Реклама | RSS

Платную парковочную зону планируется создать на пустующей территории между педагогическим институтом и Центральным парком культуры и отдыха имени Белинского Сегодня в Пензе

На сайте: 20ч.