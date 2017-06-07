Эдуард Каташов обсудил с районными специалистами вопросы завершения посевной кампании и предстоящей работы по заготовке кормов

Временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов провел рабочее совещание с начальниками управлений, отделов по развитию сельского хозяйства районов региона. Врио министра в рабочем порядке с каждым из районных специалистов детально проработал вопросы посевной кампании. Начальники районных управлений обозначили процент выполнение посевных работ, а также предполагаемые сроки завершения сева.

На отчетную дату, 7 июня 2017 года, яровой сев проведен на площади 903,7 тыс. гектаров. Напомним, что в планах пензенских сельскохозяйственных товаропроизводителей – провести яровой сев 2017 года на площади 914,5 тыс. гектаров.

В ходе рабочих встреч врио министра обозначил необходимость уделить должное внимание и крайне ответственно подойти к завершению сезонных работ. Эдуард Каташов также нацелил районные управления на системную работу с Россельхозцентром в целях оперативного предупреждения болезней растений.

На рабочем мероприятии обсуждались также вопросы предстоящей сезонной кампании по заготовке кормов. Врио министра также обратил внимание на серьезность данной работы, так как от подготовки качественной кормовой базы зависит эффективное, устойчивое развитие отрасли животноводства. Районные специалисты обозначили свои планы по предстоящей работе.