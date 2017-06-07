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 Четверг, 08 июня 2017
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Эдуард Каташов обсудил с районными специалистами вопросы завершения посевной кампании и предстоящей работы по заготовке кормов
Сегодня в Пензе
 

Временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов провел рабочее совещание с начальниками управлений, отделов по развитию сельского хозяйства районов региона. Врио министра в рабочем порядке с каждым из районных специалистов детально проработал вопросы посевной кампании. Начальники районных управлений обозначили процент выполнение посевных работ, а также предполагаемые сроки завершения сева.

На отчетную дату, 7 июня 2017 года, яровой сев проведен на площади 903,7 тыс. гектаров. Напомним, что в планах пензенских сельскохозяйственных товаропроизводителей – провести яровой сев 2017 года на площади 914,5 тыс. гектаров.

В ходе рабочих встреч врио министра обозначил необходимость уделить должное внимание и крайне ответственно подойти к завершению сезонных работ. Эдуард Каташов также нацелил районные управления на системную работу с Россельхозцентром в целях оперативного предупреждения болезней растений.

На рабочем мероприятии обсуждались также вопросы предстоящей сезонной кампании по заготовке кормов. Врио министра также обратил внимание на серьезность данной работы, так как от подготовки качественной кормовой базы зависит эффективное, устойчивое развитие отрасли животноводства. Районные специалисты обозначили свои планы по предстоящей работе.

Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 07 июня 2017
2017-06-07
Эдуард Каташов обсудил с районными специалистами вопросы завершения посевной кампании и предстоящей работы по заготовке кормов
 Яровой сев проведен на площади 903,7 тыс. гектаров
 
2017-06-07
Платную парковочную зону планируется создать на пустующей территории между педагогическим институтом и Центральным парком культуры и отдыха имени Белинского
 Данное решение глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев обозначил в ходе выездного совещания
 
2017-06-07
В областном минсельхозе определены участники программных мероприятий поддержки малых форм хозяйствования
 В рамках поддержки начинающих фермеров участники программы будут реализовывать проекты, направленные на развитие молочного, мясного скотоводства и картофелеводства
 
2017-06-07
На оперативном штабе по ЖКХ обсудили подготовку к предстоящим праздникам
 Состоялось заседание оперативного штаба по вопросам ЖКХ, которое провел заместитель главы администрации города Пензы Юрий Ильин
 
2017-06-07
В Пензенском зоопарке для детей городского лагеря «Живая наука» Академии Ростум прошла тематическая экскурсия
 Встреча школьников с работниками зоопарка
 
2017-06-07
В Октябрьском районе прошел рейд по противопожарной безопасности
 В ходе выполнения мероприятий жителям доведены правила противопожарной безопасности
 
2017-06-07
Аграрии Пензенской области приступили к заготовке кормов
 К работам приступили аграрии шести районов Пензенской области
 
2017-06-07
В Пензе полным ходом идет масштабная реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
 Градоначальник уделил особо внимание улицам Калинина
 
2017-06-07
В рамках официального визита в Республику Беларусь достигнута договорённость о поставке качественного семенного материала в Пензенскую область
 В ходе деловых переговоров с руководством агрохолдинга глава субъекта РФ Иван Белозерцев поделился опытом развития сельскохозяйственной отрасли
 
2017-06-07
Финалист Сергей Кубрин из Пензы получил специальный приз на ежегодной премии Лицей для молодых прозаиков и поэтов
 В день рождения А.С. Пушкина, на главной сцене Книжного фестиваля на Красной площади названы лауреаты первого сезона ежегодной премии «Лицей»
 
2017-06-07
В Пензе приступили к благоустройству лесопарковой зоны возле педагогического института, напротив Олимпийской аллеи
 С целью проверки хода работ на место выехал глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев
 
2017-06-07
Всего за за несколько последних лет пензенский ИТ-сектор совершил большой рывок вперед
 Пензенские IT-компании в 2016 году удвоили налоговые отчисления
 
2017-06-07
Сотрудник ДПС подозревается в мелком взяточничестве
 В Пензе возбуждено уголовное дело
 
2017-06-07
Олег Денисов встретился с жителями улицы Чаадаева
 По просьбе жителей многоквартирных жилых домов № № 4а,6а,8а по ул. Чаадаева, глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов провел выездное совещание с участием представителя управляющей компании
 
2017-06-07
ЕГЭ по физике и литературе прошли в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений
 Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике – 36 баллов, на ЕГЭ по литературе – 32 балла
 

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