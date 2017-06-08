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Эрзя - Мокша - Морэ
Сегодня в Пензе
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Состоялся выезд оргкомитета на место проведения фестиваля "Эрзя - Мокша - Морэ" в селе Старое Демкино который пройдет 11 июня 2017 года. В мероприятие приняли участие: глава администрации Шемышейского района Владимир Фадеев, председатель правления некоммерческого партнерства "Шемышейское землячество" Николай Гудожников.
Состоялся выезд оргкомитета на место проведения фестиваля "Эрзя - Мокша - Морэ" в селе Старое Демкино который пройдет 11 июня 2017 года.
В мероприятие приняли участие: глава администрации Шемышейского района Владимир Фадеев, председатель правления некоммерческого партнерства "Шемышейское землячество" Николай Гудожников.
Новость: Администрация Шемышейского района 08 июня 2017
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