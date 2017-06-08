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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 08 июня 2017
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Эрзя - Мокша - Морэ
Сегодня в Пензе
 

Состоялся выезд оргкомитета на место проведения фестиваля "Эрзя - Мокша - Морэ" в селе Старое Демкино который пройдет 11 июня 2017 года.

В мероприятие приняли участие: глава администрации Шемышейского района Владимир Фадеев, председатель правления некоммерческого партнерства "Шемышейское землячество" Николай Гудожников.

Новость: Администрация Шемышейского района 08 июня 2017
2017-06-08
Пензенский губернатор отметил, что наша область входит в число российских регионов, работающих на укрепление обороноспособности страны
 По итогам встречи дано поручение подготовить рабочую поездку представителей пограничной службы Республики Беларусь в Пензенскую область
 
2017-06-08
В Пензенской области пройдет второй обязательный для выпускников ЕГЭ по русскому языку
 9 июня выпускники сдадут второй обязательный ЕГЭ по русскому языку
 
2017-06-08
Иссинцы отличились в международном турнире по силовому многоборью
 Всего на турнир съехалось около 700 спортсменов из более 10 стран
 
2017-06-08
Об исполнении бюджета Пензенской области за 2016 год
В Заксобе провели заседание комитета по бюджетной политике
 
2017-06-08
Дан старт конкурсам для педагогических работников «Педагогический Олимп» и «Педагогическая инициатива»
 Документы на конкурсы будут приниматься с 13 июня 2017 года в Институте регионального развития
 
2017-06-08
В здании Богородского культурно-досугового центра состоялся сход граждан
 О работе за 5 лет и предстоящих планах развития территории отчитался глава администрации Богородского сельсовета Корезин В.М.
 
2017-06-08
«Здравствуй, лето!»
 В парке культуры и отдыха Каменки проходят мероприятия для детей
 
2017-06-08
Упор на точную науку
В Пензе приступили к сдаче ЕГЭ по литературе и физике
 
2017-06-08
«Летний коктейль»
 Детские коллективы художественной самодеятельности выступили с программой
 
2017-06-08
На мясоперерабатывающем предприятии Пензенской области выявлены нарушения ветеринарно-санитарных правил
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-06-08
«Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу»
 В читальном зале библиотеки прошёл брейн - ринг внимательных и начитанных
 
2017-06-08
Поздравление Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева с Днем социального работника
 Правительство Пензенской области
 
2017-06-08
Андрей Терсинцев стал серебряным призером Чемпионата мира по шахматам
 Андрей занял шестое место в общем зачете и второе место среди спортсменов-колясочников
 
2017-06-08
Звездный дождь
 В районном Доме культуры прошел традиционный гала-концерт районного фестиваля детского творчества
 
2017-06-08
Виктор Кувайцев поздравляет с Днем социального работника
 Администрация города Пензы
 

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