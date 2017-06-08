Досмотр импортной подкарантинной продукции на территории Пензенской области в мае 2017 года

В мае текущего года специалистами отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при ввозе на территорию Российской Федерации было досмотрено 94 тонны какао-бобов, 44 тонны орехов, 20 тонн льняного жмыха, 20 тонн свежих томатов, 47 шт. древесного упаковочного материала. Странами происхождения продукции являлись Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Китай, Кот-д-Ивуар.

В ходе выполнения контрольных мероприятий нарушений законодательства при ввозе подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации не выявлено, карантинные объекты не обнаружены. В результате карантинного фитосанитарного контроля составлены акты карантинного фитосанитарного контроля (надзора), разрешающие выпуск и использование растительной продукции.