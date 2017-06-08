Была благоустроена территория парка им. Гагарина

Проведена очистка территории, от крупногабаритного мусора, от прошлогодних веток и листвы, проведен покос травы на аллеях парка. Подобные мероприятия объединяют общественность, особенно молодежь в деле охраны природы, и являются позитивным примером для жителей нашего района, бережно относится к родной природе. В дальнейшем работы по благоустройству парка будут продолжены.

Новость: Администрация Камешкирского района 08 июня 2017