В Лопатинском районе состоялось торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня образования службы занятости и Дня социального работника

Лопатинском районе состоялось торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня образования службы занятости и Дня социального работника. Данное мероприятие стало традиционным и проводится каждый год в разных муниципальных образованиях Пензенской области. Около пятисот гостей гостеприимно встретила Лопатинская земля.

На празднике присутствовали заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вячеслав Космачёв, Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин, заместители Министра Елена Егорова, Ольга Майорова и около 90 делегаций со всех социальных служб Пензенской области.

На центральной площади села Лопатино была представлена выставка-презентация Лопатинского района, организована полевая кухня и торговля товарами от местных производителей.

В торжественной обстановке в районном Доме культуры состоялось открытие праздника. Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев, заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вячеслав Космачёв, Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин обратились с приветственными словами и поздравлениями к присутствующим.

В ходе мероприятия состоялось награждение грамотами Губернатора Пензенской области, Законодательного Собрания Пензенской области, Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, главы администрации Лопатинского района, а также вручение благодарностей. Работниками культуры был подготовлен праздничный концерт.

Во второй части праздника по секциям прошли социальные чтения.

Секция №1 «Инструменты реализации современной социальной политики в виде предоставления мер социальной поддержки в органах социальной защиты населения. Практика соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости»;

Секция №2 «Развитие стационарзамещающих технологий социального обслуживания»;

Секция №3 «Основные вопросы содействия трудоустройству инвалидов» - приоритетное направление работы службы занятости.

На стадионе «Колос» прошла спартакиада работников подведомственных учреждений Минтруда Пензенской области по видам спорта – армспорт, дартс, легкоатлетическая эстафета, уличный баскетбол, шахматы, перетягивание каната. После соревнований прошло награждение победителей в командном и личном первенстве.