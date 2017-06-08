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В Лопатинском районе состоялось торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня образования службы занятости и Дня социального работника
Сегодня в Пензе
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Лопатинском районе состоялось торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня образования службы занятости и Дня социального работника. Данное мероприятие стало традиционным и проводится каждый год в разных муниципальных образованиях Пензенской области. Около пятисот гостей гостеприимно встретила Лопатинская земля. На празднике присутствовали заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вячеслав Космачёв, Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин, заместители Министра Елена Егорова, Ольга Майорова и около 90 делегаций со всех социальных служб Пензенской области. На центральной площади села Лопатино была представлена выставка-презентация Лопатинского района, организована полевая кухня и торговля товарами от местных производителей. В торжественной обстановке в районном Доме культуры состоялось открытие праздника. Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев, заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вячеслав Космачёв, Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин обратились с приветственными словами и поздравлениями к присутствующим. Во второй части праздника по секциям прошли социальные чтения. Секция №1 «Инструменты реализации современной социальной политики в виде предоставления мер социальной поддержки в органах социальной защиты населения. Практика соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости»; Секция №2 «Развитие стационарзамещающих технологий социального обслуживания»; Секция №3 «Основные вопросы содействия трудоустройству инвалидов» - приоритетное направление работы службы занятости.
Лопатинском районе состоялось торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня образования службы занятости и Дня социального работника. Данное мероприятие стало традиционным и проводится каждый год в разных муниципальных образованиях Пензенской области. Около пятисот гостей гостеприимно встретила Лопатинская земля.
На празднике присутствовали заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вячеслав Космачёв, Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин, заместители Министра Елена Егорова, Ольга Майорова и около 90 делегаций со всех социальных служб Пензенской области.
На центральной площади села Лопатино была представлена выставка-презентация Лопатинского района, организована полевая кухня и торговля товарами от местных производителей.
В торжественной обстановке в районном Доме культуры состоялось открытие праздника. Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев, заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вячеслав Космачёв, Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин обратились с приветственными словами и поздравлениями к присутствующим.
Во второй части праздника по секциям прошли социальные чтения.
Секция №1 «Инструменты реализации современной социальной политики в виде предоставления мер социальной поддержки в органах социальной защиты населения. Практика соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости»;
Секция №2 «Развитие стационарзамещающих технологий социального обслуживания»;
Секция №3 «Основные вопросы содействия трудоустройству инвалидов» - приоритетное направление работы службы занятости.
Новость: Администрация Лопатинского района 08 июня 2017
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